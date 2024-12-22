為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    勿愛「薇婷」去找「魏芷婷」！諧音哏讓合歡山受凍警察都笑了

    「中橫路況交通資訊站」粉專貼出警方在合歡山上取締違停照片，為文提醒「不要愛薇婷，去找能長久的魏芷婷」，網友大讚把諧音哏發揮到極致。（圖擷自「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

    「中橫路況交通資訊站」粉專貼出警方在合歡山上取締違停照片，為文提醒「不要愛薇婷，去找能長久的魏芷婷」，網友大讚把諧音哏發揮到極致。（圖擷自「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

    2024/12/22 19:37

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕勿愛「薇婷」、 去找「魏芷婷」!這不是朋友勸告痴心人換人愛，而是合歡山假日違停不少，導致道路塞住或交通混亂，「中橫路況交通資訊站」小編利用「諧音哏」，勸告上合歡山的民眾不要愛「違停」，記得去找「位子停」。幽默的諧音哏讓在山上受凍的警察也笑了，而仁愛警方昨、今日2天也在山上開出26張違規停車等交違罰單。

    合歡山最近每逢週休假日就湧入眾多遊客，因山上停車車位少，很多人無法停進停車場，即在路邊違規停車，導致道路變成單線道，甚至車子塞住不動。

    前兩天合歡山下起冰霰，再度吸引民眾上山，而這兩天的天氣轉為乾冷，上合歡山等雪的遊客不像前幾天多，但昨、今日兩天南投縣警方仍從凌晨起就在合歡山進行交通疏導，並就交通違規行徑開單告發。仁愛警方表示，昨、今日天兩該分局開出違規停車和違規雙黃線迴轉的交通罰單合計26張。

    體恤員警在合歡山上受凍疏導交通的辛苦，擁有20萬名粉絲的「中橫路況交通資訊站」臉書粉專，小編發揮台灣人善用諧音哏的專長，在粉專貼出員警取締民眾在合歡山台14甲線上違停的照片，並簡短配上「請不要愛薇婷，去找能長久的魏芷婷」，有數千網友按讚，因為「愛薇婷」諧音「愛違停」，「去找魏芷婷」諧音「去找位子停」，有網友留言說小編「諧音哏發揮到極致！」。

    仁愛警方表示，元旦起即展開合歡山雪季勤務，翠峰到大禹嶺是管制或疏導路段，更要請民眾千萬不要違規停車。

    仁愛警方這兩天凌晨即上合歡山疏導交通，兩天開出26張違規停車、違規雙黃線迴轉的罰單。（仁愛警方提供）

    仁愛警方這兩天凌晨即上合歡山疏導交通，兩天開出26張違規停車、違規雙黃線迴轉的罰單。（仁愛警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    南投縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播