勿愛「薇婷」去找「魏芷婷」！諧音哏讓合歡山受凍警察都笑了

「中橫路況交通資訊站」粉專貼出警方在合歡山上取締違停照片，為文提醒「不要愛薇婷，去找能長久的魏芷婷」，網友大讚把諧音哏發揮到極致。（圖擷自「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

2024/12/22 19:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕勿愛「薇婷」、 去找「魏芷婷」!這不是朋友勸告痴心人換人愛，而是合歡山假日違停不少，導致道路塞住或交通混亂，「中橫路況交通資訊站」小編利用「諧音哏」，勸告上合歡山的民眾不要愛「違停」，記得去找「位子停」。幽默的諧音哏讓在山上受凍的警察也笑了，而仁愛警方昨、今日2天也在山上開出26張違規停車等交違罰單。

合歡山最近每逢週休假日就湧入眾多遊客，因山上停車車位少，很多人無法停進停車場，即在路邊違規停車，導致道路變成單線道，甚至車子塞住不動。

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前兩天合歡山下起冰霰，再度吸引民眾上山，而這兩天的天氣轉為乾冷，上合歡山等雪的遊客不像前幾天多，但昨、今日兩天南投縣警方仍從凌晨起就在合歡山進行交通疏導，並就交通違規行徑開單告發。仁愛警方表示，昨、今日天兩該分局開出違規停車和違規雙黃線迴轉的交通罰單合計26張。

體恤員警在合歡山上受凍疏導交通的辛苦，擁有20萬名粉絲的「中橫路況交通資訊站」臉書粉專，小編發揮台灣人善用諧音哏的專長，在粉專貼出員警取締民眾在合歡山台14甲線上違停的照片，並簡短配上「請不要愛薇婷，去找能長久的魏芷婷」，有數千網友按讚，因為「愛薇婷」諧音「愛違停」，「去找魏芷婷」諧音「去找位子停」，有網友留言說小編「諧音哏發揮到極致！」。

仁愛警方表示，元旦起即展開合歡山雪季勤務，翠峰到大禹嶺是管制或疏導路段，更要請民眾千萬不要違規停車。

仁愛警方這兩天凌晨即上合歡山疏導交通，兩天開出26張違規停車、違規雙黃線迴轉的罰單。（仁愛警方提供）

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