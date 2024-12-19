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    首頁　>　南投縣

    玉山雪季「凍」人！啟動雪季管制 禁單攻玉山

    受冷氣團影響，玉山北峰的氣象站出現銀白霧淞、雨淞，景致相當美麗。（圖由玉管處提供）

    受冷氣團影響，玉山北峰的氣象站出現銀白霧淞、雨淞，景致相當美麗。（圖由玉管處提供）

    2024/12/19 16:05

    〔記者劉濱銓／南投報導〕冷氣團一波波，玉山園區海拔3000公尺以上高山，都因低溫籠罩出現銀白霧淞，景象「凍」人；玉山國家公園管理處考量進入雪季後，高山步道結冰濕滑影響登山安全，今啟動雪季管制措施到明年3月31日，並禁止玉山單日往返（單攻）行程，若山友無雪地裝備與經驗就無法上山，維護登山安全。

    玉管處表示，受冷氣團影響，玉山今上午7點出現零下4.1度低溫，雖沒有下雪，但3000公尺以上高山，可見霧淞滿布，形成美麗的銀白世界，明天大陸冷氣團減弱，氣溫稍稍回升，但幅度不大，週末則有另一波冷氣團南下，氣溫會再下降。

    玉管處說，考量玉山初雪過後進入雪季，高山低溫將造成步道結冰濕滑，園區今也啟動雪季管制，凡進入3000公尺以上的生態保護區登山，必須具備雪地登山經驗，以及備妥冰斧、冰爪等雪攀裝備，預計持續到明年3月31日，期間「玉山線單日往返」行程也暫停受理申請，呼籲雪季上山務必做好保暖，如遇無法克服路況應儘速下撤，切勿冒險以維自身安全。

    受冷氣團影響，玉山主峰石碑滿布銀白霧淞，景象「凍」人。（圖由山友陳之彬提供）

    受冷氣團影響，玉山主峰石碑滿布銀白霧淞，景象「凍」人。（圖由山友陳之彬提供）

    受冷氣團影響，玉山園區圓峰往排雲山莊的步道滿是霧淞。（圖由山友提供）

    受冷氣團影響，玉山園區圓峰往排雲山莊的步道滿是霧淞。（圖由山友提供）

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