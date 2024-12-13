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    首頁　>　南投縣

    全國冬片茶製茶賽 台東莊梅玉奪冠

    全國製茶好手同場製作冬片茶，成績出爐後大合照。（名間鄉公所提供）

    全國製茶好手同場製作冬片茶，成績出爐後大合照。（名間鄉公所提供）

    2024/12/13 19:26

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕全國冬片茶製茶比賽全台40名製茶師齊聚南投縣名間鄉，以相同茶菁製作，來自台東縣的莊梅玉抱走冠軍盃，農業部茶及飲料作物改良場中部分場長黃正宗說，冠軍茶師製作的茶湯細膩甜爽、有冬片茶冷冽風味。

    名間鄉公所主辦的全國冬片茶製茶評鑑，昨天起一連兩天在名間鄉茶之魔手製茶二廠舉行，受限於場地和設備，只能有40名製茶師同場競技，昨天下午發放茶菁，製茶好手從日光萎凋、室內靜置到發酵、炒菁、乾燥等工序，每一道都不能馬虎，完成冬片茶製作已凌晨4點。

    3位專家今天品評，選出冠軍1名、亞軍2名和季軍3名，農業部茶及飲料作物改良場中部分場長黃正宗指出，這次參賽者要製作清香型冬片茶，須有冬片特殊冷冽的風味，獲得冠軍的莊梅玉，製作的冬片茶有此特色，茶湯乾淨、細膩甜爽，且口感圓滑，獲得青睬。

    黃正宗說，製茶是茶產業發展的基礎，很開心製茶師愈來愈年輕，代表製茶技術已經往下傳承。

    評審仔細品評製茶師們製作的冬片茶。（名間鄉公所提供）

    評審仔細品評製茶師們製作的冬片茶。（名間鄉公所提供）

    評審們認真品啜比賽茶的茶湯滋味。（名間鄉公所提供）

    評審們認真品啜比賽茶的茶湯滋味。（名間鄉公所提供）

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