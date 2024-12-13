南投「鹿芝谷」假日狂塞車 警週末祭強制疏導、提前分流

南投鹿谷鄉新景點「鹿芝谷」園區假日吸引爆滿車潮，車龍超過3公里。（警方提供）

2024/12/13 17:40

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投鹿谷鄉新景點「鹿芝谷」生態園區本月開幕，15日前可享免費參觀園區動物，導致上週末大塞車，為避免衝擊聯外道路，警方本週末將祭出強制疏導措施，若有排隊車龍，會強制疏導至市區停車，再步行回園區，並提前在山下分流車輛，以免前往溪頭的車潮與鹿芝谷重疊，盼改善塞車情況。

「鹿芝谷」園區就位在前往溪頭的必經道路縣道151線，園區主打梅花鹿、笑笑羊、水豚等可愛動物，本月開幕至15日以前的試營運期間，都可享免費入園參觀，以致上週遇上第一個週休假日，就湧現龐大參觀車流，車龍綿延超過3公里，令用路人怨聲載道。

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警方表示，有了上週末的經驗後，本週末將祭出強制疏導，以及提前分流管制，只要入園車輛出現排隊情況，就會強制要求前往鹿谷市區或往溪頭方向的路邊停放，之後再折返步行約10分鐘，就可抵達園區，並已要求園區做好停車場動線規劃與引導，盼以最快速度引導入園，避免車輛在園區入口回堵。

另外，一般前往「鹿芝谷」園區的遊客，都從國道3號經竹山抵達鹿谷，惟前往溪頭也是循同樣路線，為避免兩者車流重疊影響交通順暢，本週末於竹山路段就會提前分流管制，讓前往溪頭的車輛改走投55延山路，以降低對縣道151線的交通乘載壓力。

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