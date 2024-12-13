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    首頁　>　南投縣

    羞！玉山首見黃喉貂樹上「恩愛」衝刺 「生命脈動」影片曝

    玉山塔塔加首見黃喉貂「恩愛」衝刺，過程全被園區人員觀察紀錄，其中公貂（上）時而吐舌、喘氣，表情相當豐富。（玉管處提供）

    玉山塔塔加首見黃喉貂「恩愛」衝刺，過程全被園區人員觀察紀錄，其中公貂（上）時而吐舌、喘氣，表情相當豐富。（玉管處提供）

    2024/12/13 16:03

    〔記者劉濱銓／南投報導〕此生恐難再見到！玉山塔塔加近日有黃喉貂求偶繁殖，園區人員聞訊查看，發現樹上一對黃喉貂正在「恩愛」衝刺，其中公貂時而吐舌、喘氣表情十足，甚至調整姿勢，雖然「雙貂」隨時可能從樹上掉落，但即便面臨風險，仍要完成生育大事，罕見「生命脈動」過程全都錄，成為玉山園區珍貴紀錄。

    玉山國家公園管理處表示，園區黃喉貂1天能走跑7至28公里，遊走阿里山、玉山之間，還多次探訪玉山北峰，近期也有出現在南投集集鎮的紀錄，由於活動範圍廣、移動快速，也有「黃色閃電」的稱號。

    本月10日在黃喉貂研究團隊指引下，園區人員得知有黃喉貂正在樹上求偶繁殖，火速趕往觀察，並直擊公、母黃喉貂身體交疊，正在進行生育大事，「衝刺」過程中公貂表情十足，時而吐舌、喘氣、流口水，並隨時調整姿勢，研究人員則在旁觀察計時，直到兩者分開，計時為40分鐘。

    玉管處表示，2019年起塔塔加園區進行黃喉貂調查工作，近5年已捕捉繫放約40至50隻個體，經研究黃喉貂偏向雄性結盟，公、母性別比約3比1，研究顯示母貂帶著子代活動可長達18個月以上，該區域黃喉貂大半沒有血緣關係，但都受犬、貓共同疾病的傳染威脅，近年路殺事件與遊客的垃圾廚餘問題，則威脅族群生命與影響健康，值得民眾省思關切。

    玉山塔塔加首見黃喉貂「恩愛」衝刺，過程全被園區人員觀察紀錄。（玉管處提供）

    玉山塔塔加首見黃喉貂「恩愛」衝刺，過程全被園區人員觀察紀錄。（玉管處提供）

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