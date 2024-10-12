魚虎球「單飛」倒數！日月潭一週電撈2次 今年捕破3000尾

日月潭電撈「湖中惡霸」魚虎球，為避免幼魚長到可「單飛」獨立，電撈防治也一週出動2次，盼減少「漏網之魚」，降低對潭區原生魚種的危害。（記者劉濱銓翻攝）

2024/10/12 09:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭進入秋天後，潭區仍可見「湖中惡霸」魚虎球身影，由於暑假孵化的幼魚，預計月底就會「單飛」獨立，因此防治作業加緊電撈，本週就出動2次，捕獲500餘尾，總計今年已破3000尾。

日月潭電撈防治人員表示，今年電撈魚虎球，幼魚身邊多半沒有親魚保護，雖然少了成魚保護帶領，要電沒有經驗的幼魚會較容易，但也因沒有親魚保護，失親的魚球較為謹慎，在水面出沒時的動作不大，導致今年在潭區巡查魚球變得較不容易，研判親魚不在魚虎球身邊，應與今年在魚虎交配期就加強移除成魚有關。

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但即便如此，防治作業仍是持續，考量今年7月初孵化的魚虎球，成長到本月底就會「單飛」散去，為了趁魚球仍集體行動時進行防治，本週一共出動2次電撈，分別捕獲300、200多尾魚虎球，總計今年已電撈3063尾，這些幼魚體長都在20至25公分，顯示即將要獨立生活，因此希望能趕在魚虎球散去之前，儘量防治以減少「漏網之魚」，避免「單飛」魚虎危害潭區其他原生魚種。

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