憂心焚燒有毒廢棄物 南投名間鄉反焚化廠自救會辦座談會

名間鄉反焚化廠自救會10日晚間在新民村辦座談會，向村民說明興建焚化爐可能造成的環境衝擊。（名間鄉反焚化廠自救會提供）

2024/10/11 17:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府將名間鄉新民村列為焚化廠優先選址地點，名間鄉民組反焚化廠自救會，昨晚鄉長陳翰立等人在新民村舉辦座談時表示，擔心焚化廠未來自收焚燒有毒事業廢棄物，將加劇環境及健康威脅。 縣府環保局長李易書則強調，廠商自收廢棄物項目會嚴格限縮，會採取最嚴格標準。

名間鄉反焚化廠自救會繼5日到南投茶博活動現場舉白布條抗議後，昨晚在新民村也舉辦座談會，邀請環保團體、專家學者，與鄉長陳翰立及鄉民代表等人，跟村民說明焚化廠設在新民村會造成環境衝擊的原因。

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名間鄉長陳翰立指出，名間鄉是縣內重要的農業區，尤其茶葉面積和產量全台之冠，新民村也有5成以上居民從事農業。而縣府預定興建的焚化爐每日處理規模為700噸垃圾，南投縣每日垃圾量250噸，意即BOT廠商在收南投縣內一般生活垃圾外，每天還有400多多噸處理餘量，廠商可用來焚燒事業廢棄物，若收的是有毒性的事業廢棄物，將嚴重影響環境和鄉民的健康。

台灣健康空氣行動聯盟成員的楊澤民博士也說，南投因地形限制，欠缺風速條件帶離焚化爐廢毒氣，將造成沉降滯留，惡化南投的空氣品質，呼籲南投應維持良好的環境標準。

南投縣府環保局長李易書則指出，全台現有的焚化廠都沒有傳出污染，而南投縣是最後一個建焚化廠的縣市，興建和未來處理的標準會更嚴格，且縣府會要求廠商在焚燒縣內堆積的數十萬噸垃圾和每日生產的垃圾為優先，若還有餘裕會要求收飯店旅館餐廳等生活性事業廢棄物，如果要處理工業用事業廢棄物，也會限縮範圍。

李易書也說，環保局正在進行設置焚化爐風速風向污染物擴散濃度和範圍的模擬，數據下週會出爐，屆時會在名間鄉展開說明會，提供具體數據進行說明和溝通。

名間鄉反焚化廠自救會在新民村辦座談會，村民到場聆聽。（名間鄉反焚化廠自救會提供）

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