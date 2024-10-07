投51線10/10前恢復通車 杉林溪重新開園

投51線路基崩塌搶修工程，進行最後路面舖築工程，將於10月10日前恢復通車。（南投縣政府提供）

2024/10/07 17:51

〔記者張協昇／南投報導〕南投溪頭往來杉林溪的聯外道投51線，7月遭凱米颱風挾帶的暴雨侵襲，路基嚴重崩塌流失而中斷，災後南投縣政府積極搶修，因受午後下雨頻繁影響，工程延宕，預計恢復通車時間也一延再延，惟縣府工務處表示，目前該路段已在做最後路面舖築工程，10月10日國慶日前應可恢復通車，而杉林溪生態渡假園區，今（7日）也宣布將於國慶日當天重新開園。

投51線因凱米颱風中斷後，縣府透過打樁、大型貨櫃灌漿方式進行路基修復工程，減少工期，原本評估風災後若天氣穩定，預計2、3週就可搶通單線，未料因8月起午後下雨頻繁，甚至頻頻出現午後強降雨，嚴重影響施工進度，預計恢復通車時間也一延再延。

惟縣府工務處表示，該路段正在做最後路面舖築工程，8日會進行AC面層舖築，依此工程進度，10月10國慶日前可恢復通車。

杉林溪生態渡假園區今天也宣布，歷經兩個多月的修復工程，園區聯外道路即將恢復通車，園區也將於10月10日重新開園。休園期間同仁悉心檢查和整理每一處角落，讓園區煥然一新，且緊接下下來，園區將上演火紅的楓葉秀，與金黃的水杉交相輝映，為這片優美山林披上絢麗色彩。

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