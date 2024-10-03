不受山陀兒影響 南投世界茶業博覽會10/5如期登場

不受颱風影響，2024南投世界茶業博覽會10月5日如期開幕。（南投縣政府提供）

2024/10/03 17:36

〔記者張協昇／南投報導〕2024南投世界茶業博覽會10月5日開幕，當天將於中興大操場千人擂茶，山陀兒颱風移動龜速，縣府人員及展售攤位憂心影響活動。縣長許淑華說，氣象署預測山陀兒颱風登陸後強度有持續減弱趨勢，目前維持10月5日如期開幕。

南投世界茶業博覽會10月5日起到13日在中興新村一連舉行9天，包括千人擂茶、千人茶會及尬電之夜與民歌之夜演唱會等大型活動，都在中興大操場露天舉行，各展館也設在大操場四周，屆時若山陀兒仍滯留台灣上空或受颱風外圍環流影響劇烈降雨，地面泥濘恐將影響活動舉行，參與茶博會的遊客也會減少，是否如期開幕，引發關注。

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南投縣長許淑華說，氣象署預測颱風登陸後強度有持續減弱的趨勢，且這次颱風對南投帶來的雨勢較小，目前茶博會維持10月5日星期六如期開幕，會場搭設依照進度進行中，已加強防護措施，若因颱風後續變化造成影響，縣府將在茶博會官網公告。

2024南投世界茶業博覽會5日開幕當天舉辦千人擂茶，圖為往年小朋友參與千人擂茶活動情形。（南投縣政府提供）

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