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    首頁　>　南投縣

    山陀兒來勢洶洶 投縣仁愛鄉公所提一級開設因應措施

    山陀兒颱風還沒到，但仁愛鄉今天風勢強勁，海拔較高的合歡山、清境農場等地已有風雨，鄉公所進行防颱2級開設。（記者佟振國攝）

    山陀兒颱風還沒到，但仁愛鄉今天風勢強勁，海拔較高的合歡山、清境農場等地已有風雨，鄉公所進行防颱2級開設。（記者佟振國攝）

    2024/09/30 14:45

    〔記者佟振國／南投報導〕山陀兒颱風直撲台灣南部而來，南投縣仁愛鄉公所今天實施2級開設，鄉長江子信表示，一旦南投縣或該鄉實施1級開設，立即展開危險地區洗腎等慢性病患、孕婦撤離，開口契約廠商依據合約進駐各部落待命，因應隨時能搶通搶險，各村備妥沙包預防土石泥流災害，觀光區與旅宿業也進行遊客勸離與備妥7至14天防災物資。

    去年8月卡努颱風重創仁愛鄉，鄉內主要道路柔腸寸斷，也導致許多民眾受困，增加救援負荷，鄉長江子信表示，這次山陀兒颱風不容輕忽，今天公所防颱應變中心2級開設，一旦進入1級開設有多項因應措施，確認各村及部落食物儲存量及品項足夠，若不足立即聯繫送入。

    聯繫衛生局清查最新部落容易形成孤島的洗腎患者及孕產婦，依規早期啟動勸導撤離，並確認撤離者安置在安全處所，及所需經費支付問題，就鄉內容易成為孤島的觀光區，透過區內旅宿業者及村長調查颱風期間住宿人數，雙管齊下，掌握人數，並宣導業者儲備至少7至天食物及飲水，至於開口契約廠商依據合約進駐各部落待命，以利隨時能搶通搶險，各村堆置沙包預防土石泥流災害務必落實警戒。

    知名景點清境農場週休假日起即加強防颱措施，風車等大型裝置藝術進行拆卸或放倒，清境國民賓館窗戶貼上膠帶防風，地勢較低的出入口擺放沙包，避免雨水倒灌淹水，農場也進行預防性安全勸離，遊客退房或改期，明天僅剩5間客房遊客未聯繫上，將持續聯繫溝通，待颱風過後安全無虞再上山。

    仁愛鄉退輔會清境農場加強防颱措施，將園區內大型裝置藝術拆卸或放倒。（圖由清境農場提供）

    仁愛鄉退輔會清境農場加強防颱措施，將園區內大型裝置藝術拆卸或放倒。（圖由清境農場提供）

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