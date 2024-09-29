日月潭花火節10月開跑 推台灣好行抽哀鳳、套票折扣

日月潭花火節10、11月登場，潭區將有3場花火音樂會。（圖由日管處提供）

2024/09/29 16:39

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭花火音樂嘉年華將在10、11月登場，日月潭風景區管理處為鼓勵民眾以大眾運輸旅遊，與台灣好行推出3款優惠套票，包含纜車、遊湖、巴士等水陸空套票，還有單車、九族樂園等主題套票，每款都有50元折扣，並可參加iPhone15、潭區住宿券抽獎，活動至11月30日，此外，以悠遊卡等電子票證搭好行客運，還享半價優惠。

日管處表示，日月潭首場花火音樂會10月19日在伊達邵登場，將有煙火與十鼓擊樂團的表演，11月2日的台哥大花火音樂會，則在水社中興停車場，將邀請歌手艾薇與樂興之時管絃樂團共同演出，最終場11月23日在向山遊客中心，有國立台灣交響樂團與煙火的壓軸表演。

10、11月的日月潭花火節期間，特別與台灣好行合作，期間只要搭乘日月潭線、車埕線或日月潭至阿里山線，入住日月潭風景區合法旅宿，或在合作店家消費滿300元，除可兌換側背包，還可抽iPhone15、日月潭住宿券等價值超過12萬元禮品，且以悠遊卡等電子票證搭乘好行客運，還享半價優惠。

日管處說，今年花火節也與台灣好行推出3款日月潭套票優惠，包含日月潭水陸空好行套票、日月潭自行車旅遊套票，以及日月潭水陸空九族套票，每款均降價50元，還贈送日月潭花火音樂會限定悠遊卡1張，送完為止，民眾可多利用好行路線，就可從台中、南投、嘉義抵達日月潭，不僅節能減碳，還能省去自駕與找車位的麻煩。

日月潭花火節10、11月登場，日管處與台灣好行推出好行套票折扣，期間搭乘好行客運，還有機會參加iPhone15抽獎。（記者劉濱銓攝）

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