聯外道崩坍搶修恐4度延宕 杉林溪延到10/15開園

南投溪頭往來杉林溪聯外道路投51線，崩坍搶修屢因下雨影響進度，最近山區又下雨，搶通恐延至10月初，杉林溪園區乾脆將開園延至10月15日，以降低搶修的天氣變數。（南投縣政府提供）

2024/09/28 17:13

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投溪頭往來杉林溪的聯外道路投51線，7月下旬因凱米颱風崩坍中斷，雖南投縣政府積極搶修，但8、9月頻遭午後大雨影響，以致搶通一延再延，此次恐到10月初才能搶通；當地杉林溪園區擔心聯外道搶修第4度延宕，乾脆將開園延至10月15日，以降低搶修的天氣變數。

縣府表示，當初風災後預估天氣會好轉，原本預計「單線雙向」搶通應可在8月中下旬完成，不料之後山區午後大雨，搶通期程延至8月底，後來9月午後大雨仍不間斷，每天只剩一個上午可施工，加上後來搶修改為「雙線雙向」復通，因此完工日又延至9月15日，近期則在施工尾聲遇到地下污水管線，以及台電電線桿必須優先施作，使得通車又延至9月底。

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最近則在灌漿鋼筋混凝土，以及鋪設瀝青柏油階段，又遇到下雨天氣，由於混凝土的乾燥養護需要一些時間，才能確保應有強度，若未來天氣穩定才有把握能在9月底通車，但近期山區仍有午後雨勢，加上可能還有颱風攪局，老天若不賞臉恐無法如期完成，因此搶通可能再延至10月初。

杉林溪園區表示，考量搶修工程還需收尾，以及10月初的颱風也可能在南投帶來風雨，乾脆將開園延至10月15日，即便已是第5度延宕，也要以遊客通行安全為優先，並盼道路搶通後，能讓園區遊客與當地住戶都能平安進出。

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