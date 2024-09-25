南投中寮「泡麵土地公廟」浴火重生 明起開放香客現場吃泡麵

石龍宮8月1日凌晨遭祝融，歷經近2個月的整修完成，信徒開心能浴火重生。（記者佟振國攝）

2024/09/25 15:49

〔記者佟振國／南投報導〕以香客拜泡麵、吃泡麵聞名的南投縣中寮鄉石龍宮，上月發生火警導致拜殿等設施燒毀，經過快2個月的整修終於完工，特別舉辦土地公入火安座儀式，石龍宮主委吳常源表示，26日法會結束後，恢復管線供水，香客就可以在現場吃泡麵了。

中寮鄉石龍宮供奉祭拜福德正神土地公，過去即傳求財靈驗，吸引各地民眾前來求財運，是24小時開放的宮廟，因附近飲食不便，信眾會自行攜帶泡麵，剩下的就留在廟內與其他人共享，久而久之吃麵泡已成為民眾參拜後必做的事，信徒也是成箱購買來拜土地公，成為全國聞名的「泡麵土地公廟」，香火鼎盛，農曆春節期間曾創下1天吃掉1.5萬碗泡麵的紀錄。

請繼續往下閱讀...

8月1日凌晨石龍宮傳出火警，火勢相當猛烈，幸未造成人員傷亡，但拜殿範圍被大火燒毀，所幸3尊土地公神像除了衣飾被煙燻黑，金身都安然無恙，讓廟方、信眾安心不少。

由於石龍宮的拜殿遭祝融，供應熱水管線及其他設備損壞，暫時無法現場吃泡麵，經廟方團隊、志工、信眾同心協力展開重建拜殿，也為土地公廟重新粉刷，上漆，整修工程完工，昨起展開3天法會，今天舉行土地公安座，許多信眾前往祭拜，慶祝土地公廟浴火重生。

石龍宮主委吳常源表示，明天法會結束，即可恢復拜殿的管線供水，重現眾人齊聚吃泡麵的熱鬧畫面。

石龍宮拜殿整建完成，舉辦3天法會，湧入不少信徒祭拜。（記者佟振國攝）

南投縣中寮鄉知名的「泡麵土地公廟」石龍宮，8月1日凌晨發生大火，導致拜殿嚴重受損。（資料照，石龍宮提供）

石龍宮拜殿被大火燒毀，所幸3尊土地公金身無恙。（資料照，石龍宮提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法