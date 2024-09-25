埔里守城橋走入歷史 重建工程啟動

埔里鎮投78線守城橋去年卡努颱風重創後成危險封閉，最近展開拆除重建。（記者佟振國攝）

2024/09/25 13:46

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮鄉道投78線守城橋，連續2年遭風災洪水侵襲，嚴重受損，縣府列為危險橋梁爭取中央補助重建，最近展開舊橋拆除作業，完工通行21年的守城橋走入歷史，預計7至10天進行拆除，重建工程也將正式啟動，預計2025年底前完工，2026年初正式通車。

埔里鎮投78線守城橋為大湳、蜈蚣、牛眠等里居民通行、農產品運輸重要橋梁，921大地震受損重建，2003年完工通車，前年杜蘇芮颱風及去年卡努颱風都造成守城橋受損，尤其卡努風災後橋墩、橋面下陷成為危險橋梁，縣府封橋禁止人車通行，向中央公共工程委員會爭取1.9億元原址重建。

守城橋重建工程日前完成發包，最近展開舊橋拆除，作業時間預計7至10天，現場工區清理後即展開新橋工程，預計2025年12月底前完工，2026年初通車。

至於卡努風災後居民通行不便，縣府以1700萬元施設涵管便道，今年2月農曆年前才完工，但僅半年就被7月凱米颱風沖毀，縣府工務處計劃今年汛期結束才會整修，由於兩端的引道柏油路面完好未受損，應可縮短便道的施工時間。

7月凱米颱風造成守城橋涵管便道遭洪水沖毀，目前便道封閉，縣府工務處將待汛期結束整修。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法