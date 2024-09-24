日月潭秋遊「綠色騎跡」 搭台灣好行送單車折價券

「台灣好行」日月潭線套票，10、11月將加贈百元單車租用折價券，民眾可體驗潭區最新的伊達邵水上自行車道。（記者劉濱銓攝）

2024/09/24 18:11

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府為鼓勵低碳旅遊，10月起與南投客運「台灣好行」日月潭線合推「綠色騎跡」活動，購買好行套票就送100元單車租用折價券，可在潭區23家單車店使用，盼藉10、11月秋天的日月潭花火節，讓遊客多利用客運到日月潭，單車券限量4000份，發送、使用至11月底。

南投縣環保局指出，日月潭已在去年11月起公告為「空氣品質維護區」，此後對於未完成排煙檢測的柴油車，以及逾期未檢驗合格的燃油機車，均透過車牌辨識系統監控，違者開罰500元，以降低潭區空品危害。

今年秋天則運用日月潭花火節的機會，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具來日月潭，10、11月只要購買「台灣好行」日月潭線套票，就附贈潭區23家單車出租折價券，每台單車可抵100元，目前潭區單車出租行情約150元，盼能號召更多民眾響應日月潭「綠色騎跡」，活動至11月底。

日月潭風景區管理處指出，環潭自行車道系統可說相當完善，以月牙灣為起點，可延伸至終點伊達邵碼頭，尤其伊達邵去年還啟用全新的「達克拉哈」水上自行車道，沿線湖光山色更是必遊景點。

日管處說，今年日月潭花火節將在10月19日在伊達邵登場，第2場11月2日移師到水社中興停車場，11月9日更有適合全家大小的「日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華」，屆時在向山有兒童滑步車賽，以及環潭「船騎挑戰」，自行車集章活動等，11月23日於向山則有終場花火音樂會，11月30日更有潭區首場「環法自行車賽」海外挑戰賽，可望吸引單車愛好者前來朝聖。

「台灣好行」日月潭線套票，10、11月將加贈潭區百元單車租用折價券。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法