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首頁　>　南投縣

南投發放重陽敬老禮金 104歲人瑞豪邁說要請客

南投縣魚池鄉104歲人瑞黃明枝，拿到4個重陽節敬老禮金紅包，高興地表示要請客。（南投縣政府提供）

南投縣魚池鄉104歲人瑞黃明枝，拿到4個重陽節敬老禮金紅包，高興地表示要請客。（南投縣政府提供）

2024/09/24 17:41

〔記者張協昇／南投報導〕重陽節即將到來，南投縣政府發放重陽節敬老禮金，縣長許淑華24日前往魚池鄉，向104歲人瑞黃明枝賀節，送上1萬元禮金紅包，許淑華打趣問老人家「要不要請客」，老人家高興地合不攏嘴，直說中午他要請客，引得全場笑聲、掌聲不斷。

南投縣目前共有117位百歲人瑞，其中男性43人、女性74人，今起由縣長許淑華與社會及勞動處長林志忠，逐一造訪居住縣內109位百歲人瑞並致贈賀節禮金、紀念品，甫滿百歲人瑞還有總統頒贈的敬老狀。

許淑華今天即在林志忠、魚池鄉長劉啟帆、魚池鄉農會理事長劉啟行、日月潭文武廟總經理黃永昌、縣議員王秋淑、魚池鄉代會主席梁政裕、副主席王若嵐等人陪同下，到魚池鄉大雁村，向104歲的人瑞黃明枝賀節。

許淑華為老人家佩掛金鎖片再送上1萬元禮金紅包，還逗著要求黃老先生「數數看有幾張」，老人家毫不含糊、雙手俐落票當場點算起鈔票來，隨即就開心地對許說「1萬啦！」，再加上鄉公所、文武廟、鄉農會共4個紅包到手，許淑華打趣問老人家「要不要請客」，老人家高興地合不攏嘴直說「大家恭喜啦，中晝（中午）做伙來簡單、我請哦!」，讓全場笑聲、掌聲不絕於耳。

南投縣長許淑華24日致贈104歲人瑞黃明枝1萬元敬老禮金，黃老先生雙手俐落地點起鈔票來。（南投縣政府提供）

南投縣長許淑華24日致贈104歲人瑞黃明枝1萬元敬老禮金，黃老先生雙手俐落地點起鈔票來。（南投縣政府提供）

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