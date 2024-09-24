藥品違法網購風險多 吃出問題求償無門

南投縣衛生局表示，許多網路平台為境外網站，藥品網購吃出問題恐求償無門。（南投縣衛生局提供）

2024/09/24 07:27

〔記者張協昇／南投報導〕網購生活所需用品已成為忙碌現代人的日常，但南投縣衛生局提醒民眾，不是所有生活必需品均可網購取得，尤其從網路訂購藥品，吃下肚後，萬一發生過敏不適、休克等副作用，無法申請藥害救濟及向賣家提出求償，風險均須自行承擔，得不償失，提醒民眾購買藥品仍應找合法藥局或藥商。

南投縣衛生局指出，藥品不是一般商品，依據衛生福利部公告，目前除開放藥商和藥局、百貨店、雜貨店及餐旅服務商得於網路販售乙類成藥（如綠油精、曼秀雷敦、白花油）外，其餘藥品均不得於網路、電話、廣播及電視等消費者未能實際檢視商品的非實體店面通路販售，違者可處3萬元以上2百萬元以下罰鍰。

南投縣衛生局表示，合法來源的藥品，如發生藥物不良反應，民眾可向衛生福利部提出藥害救濟申請、或向依據消費者保護法向各地方消費爭議委員會提出申訴。惟現在許多網路平台為境外網站，來源查證不易，無法取得賣家登記資訊，民眾如從網路訂購藥品，吃下肚後，萬一發生過敏不適、休克等副作用，無法申請藥害救濟及向賣家提出求償。

衛生局呼籲民眾，切勿在網路買賣藥品，應把握「生病看醫師，用藥問藥師」，並向合格藥局或藥商購買合法藥品，辨明國內核准且合法製造的藥品，其包裝上會有「藥品許可證字號」，安全有保障，若發現藥品字體模糊、仿單內容不清或印有簡體字時都應提高警覺，民眾如藥品相關疑問可自行查詢衛生福利部食品藥物管理署網站查詢藥品許可證。

藥品違法網購風險多，南投縣衛生局提醒民眾購買藥品仍應找合法藥局。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局指出，合法藥品均有衛福部藥品許可證字號。（南投縣衛生局提供）

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