停車卸貨讓同事下車警戒遭撞死 大貨車駕駛判刑

大貨車停在路邊卸貨，同車的同事下車警戒遭撞死，南投地院法官認為大貨車駕駛有罪，判刑1年2月。（記者陳鳳麗攝）

2024/09/23 21:22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投一輛大貨車停在路邊卸貨，車身占了外側車道逾半個車道，大貨車駕駛讓同事下車警戒、指揮交通，後方小客車未注意撞上負責警戒男子，致其傷重死亡，南投地院法官近日將小客車駕駛以過失致死罪判刑1年，而坐在未熄火大貨車上的駕駛，堅稱有開大燈和雙黃燈號，否認過失致死，則遭判刑1年2月。全案可上訴。

判決書指出，50歲記姓大貨車駕駛，去年9月22日下午6點多，駕駛大貨車到台14線草屯路段，停在路邊卸貨，他人坐在大貨車待命，要同事的范姓同事下車，幫忙在車後警戒並指揮交通，以免協助卸貨作業的人遭來往車輛撞擊。

記男的大貨車車身達2.1公尺，讓外側車道剩1.5公尺，而范男當時涉險在道路上管制及指揮交通，沒有注意後方有李姓男子駕駛的自小客車開在外側車道，而李男也未注意前方，撞上范男後再撞大貨車的左後車尾，范男頭部和頸部遭輾壓重傷，送醫後因中樞神經衰竭死亡。

李姓自小客車駕駛坦承自己過失，造成范男被撞傷，但因與死者家屬就肇責比例仍有爭執，尚未達成和解；記姓大貨車駕駛則辯稱，卸貨時他留在車上待命，車子未熄火，且開大燈和雙黃閃燈，已經有發揮提醒後方來車的效用，已盡防止范男發生危險的避險預防措施，否認構成過失犯罪。

南投地院法官則認為，大貨車記姓駕駛，明知台14線車速不慢，且應知有妨礙人車通行處所不得停車，卻仍違規停車，大貨車占了車道逾半寬度，雖其堅稱人在車上，有開大燈和閃黃燈號，但他造成危及生的風險，與被害人死亡的結果有關聯，判刑1年2月。

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