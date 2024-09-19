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首頁　>　南投縣

台東小米粽3死案驗出劇毒農藥 當年南投信義鄉4死案也是農藥害命

台東縣疑吃小米粽集體中毒釀3死命案，衛福部公布食餘檢出劇毒農藥「有機磷托福松」，南投縣民眾迅速聯想13年前信義鄉4死中毒案，是有人在米酒中摻入葡萄催芽劑2-氯乙醇。（資料照）

台東縣疑吃小米粽集體中毒釀3死命案，衛福部公布食餘檢出劇毒農藥「有機磷托福松」，南投縣民眾迅速聯想13年前信義鄉4死中毒案，是有人在米酒中摻入葡萄催芽劑2-氯乙醇。（資料照）

2024/09/19 13:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台東縣金峰鄉賓茂部落疑吃蝸牛小米粽集體中毒釀3死命案，衛福部今天公布在食餘檢體中檢出劇毒農藥「有機磷托福松」，南投縣民眾迅速聯想起13年前信義鄉4死命案，最後確認是喝下米酒中摻入葡萄催芽劑「2-氯乙醇」中毒死亡，下毒者朱明福遭判無期徒刑定讞。

台東縣賓茂部落民眾食用了蝸牛小米粽，造成多人中毒，並有3人死亡，衛福部加班檢驗，在食餘中檢到劇毒農藥「有機磷托福松」，而這樣的檢驗結果公布，讓南投縣民馬上聯想起2011年7月發生在信義鄉的4死命案，4死命案當時被認為是食物中毒，引起全國大恐慌。

這兩對住在信義鄉的夫妻，是在2011年7月5日一起聚餐喝酒，米酒是死者之一的王姓女子提供，4人喝完酒後即中毒死亡，當時法醫研究所檢驗報告指向肉毒桿菌中毒，但後來將檢體送往藥物毒物試驗所，在死者內臟檢體檢出「2-氯乙醇」代謝物，而南投檢警也在那段時間突破嫌疑人朱明福的心防，坦承在米酒中摻入葡萄催芽劑，後來經毒物專家林杰樑等人討論，確認死者就是「2-氯乙醇」中毒死亡。

該案是死者王姓女子的前男友朱明福，為報復女友和其後來結婚的夫婿，在王女帶去他家的多瓶米酒中摻入葡萄催芽劑，再讓王女帶回家，王女夫妻後來另一對夫妻聚餐喝酒，才會造成4人中毒死亡。

葡萄催芽劑「2-氯乙醇」，以前是果農用來催芽的農藥，農民認為該農藥催芽效果好，惟其毒性極強，後來是被農政單位禁用的藥物。

早期被認為葡萄催芽效果好的葡萄催芽劑「2-氯乙醇」。（資料照）

早期被認為葡萄催芽效果好的葡萄催芽劑「2-氯乙醇」。（資料照）

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