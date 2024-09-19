南投縣也遭殃！竄改Google地圖校名恐吃上官司 最重可關3年

南投縣中興國中被惡改為光頭國民中學。（圖擷取自Google地圖）

2024/09/19 12:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕在Google地圖惡改校名，南投縣多所學校也深受其害，像中興國中被竄改為光頭國中、五育高中被改為阿姆斯特朗旋升天霹靂火高中…，學校正進行搶回校名動作中，也有學校已向警方報案，南投縣警方表示，將朝妨害電腦使用罪、妨害名譽罪的方向偵辦，妨害電腦使用罪最高可處3年有期徒刑。

網友惡搞在Google地圖竄改學校名稱，已在多個縣市蔓延，南投縣也有多所學校深受其害，埔里鎮宏仁國中被惡改為「宏仁國民養老院」、中興國中被改為「光頭國中」、國立中興高中變成「中興好高級中學」，私立五育高中堪稱最大苦主，因為校名被改為「阿姆斯特朗旋升天霹靂火高中」，不只校名落落長，且完全看不出原來哪所高中。

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此外，草屯國中曾被改為「草療國中」，國立草屯商工曾被改為「國立草屯高級監獄學校」，但今天重新搜尋，這兩所學校恢復原來校名。

被惡搞竄改校名的學校深受其擾，中興高中、中興國中經研商後正向系統商申請權限改為「在地商家」，因在地商家才有名稱所有權，而更改權限須上傳影片佐證，等系統商審核通過即能搶回校名主導權。

被惡改校名的學校，今天已有學校向警方報案，南投縣警局表示，網友惡搞在Google地圖竄改學校名稱，此行徑涉及觸犯妨害電腦使用罪，可處3年以下有期徒刑，併科罰金最高可達30萬元。

另像把學校名稱改為監獄學校，則已妨害學校名譽，若學校提告，惡搞者也涉及觸犯妨害名譽罪，可處1年以下有期徒刑。

埔里鎮的宏仁國中被惡改為宏仁國民養老院。（圖擷自Google地圖）

草屯商工曾被改為草屯高級監獄學校，但現在已恢復原校名。（記者陳鳳麗翻攝）

國立中興高中被竄改為中興好高級中學。（圖擷自Google地圖）

私立五育高中最慘，被改名改到完全不知原校名是什麼。（圖擷自Google地圖）

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