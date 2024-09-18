非觀霧限定！台大梅峰農場3特有種鳳仙花盛開 賞花一次滿足

南投仁愛台大梅峰農場海拔、氣候適中，棣慕華鳳仙花在園區內復育良好。（圖由台大梅峰農場提供）

2024/09/18 16:32

〔記者佟振國／南投報導〕世界上鳳仙花品種繁多，但台灣特有種僅有棣慕華鳳仙、紫花鳳仙與黃花鳳仙3種，尤其棣慕華鳳仙數量稀少，一度列入「瀕危」等級，早期只在新竹、苗栗的觀霧山區才有族群發現，之後南投縣仁愛鄉台大梅峰農場引進園區栽種，海拔、氣候十分「速配」，多年來復育情形良好，夏秋季節園區一次就能看到3種鳳仙花盛開爭豔美景。

鳳仙花的品種非常多，國內也隨處可見，但民眾看到的多半是能夠適應低海拔環境的非洲鳳仙花，主要是從其他國家所引進的歸化種，但是台灣原生的鳳仙花就只有3種，分別是棣慕華鳳仙、黃花與紫花鳳仙。

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其中最少見的當屬棣慕華鳳仙花，早期僅分布在新竹五峰、苗栗泰安交界海拔約2000公尺的觀霧地區，由於族群數量稀少，一度被列為「瀕危」特稀有植物，雪霸國家公園也特別加強保育。

仁愛鄉台14甲線14.5K旁的台大梅峰農場，海拔約2100公尺，是國內自然資源調查研究、造林復育及原生植物標本蒐集保存的重要據點，最知名的就是復育台灣一葉蘭，由於海拔、氣候條件得宜，前副場長蔡牧起任內從觀霧地區引進棣慕華鳳仙展開繁殖復育。

台大梅峰農場指出，除了棣慕華鳳仙花成功異地復育繁殖，其他2種鳳仙花生長情況也非常良好，在多單位的努力下，目前棣慕華鳳仙花已從「瀕危」等級降為「易危」等級。

梅峰農場表示，夏秋正是鳳仙花開花期，園區可見3種鳳仙花盛開爭豔美景，花期約能持續至10月中旬，民眾可以預約入園賞花，但限10以上成團，最慢須行前7天預約申請。

台大梅峰農場夏秋季節也能欣賞黃花鳳仙花盛開美景。（圖由台大梅峰農場提供）

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