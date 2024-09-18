罕見！埔里聖賢太子宮為五營軍設營府

埔里聖賢太子宮「總營府」的神桌上，奉祀有五營元帥的神像。 （圖由潘樵提供）

2024/09/18 08:10

〔記者佟振國／南投報導〕台灣早期聚落的信仰中心通常都會設置五營軍，除了中營，其餘則在聚落的4個方位，但南投縣埔里鎮的聖賢太子宮特別興建「總營府」，供奉五營軍的5位元帥及虎爺，還有糧倉、馬廄，並種有牧草與儲水，空間雖小，設施一應俱全，文史工作者潘樵認為堪稱是五營軍設置的一種典範，且在國內單獨為五營軍建構營府殿堂的未曾見過，因此成為聖賢太子宮一大特色，令人印象深刻。

潘樵表示，早年國內一些聚落的大廟（信仰中心），常有五營軍的設置，因為在民間信仰中，目的是為了守護聚落安全，避免邪魔入侵或作亂，角色即類似現在的警察或保全，地位最崇高的中營元帥為李哪吒，以黃色代表，還有東營青色張基清元帥、南營紅色蕭其明元帥、西營白色劉武秀元帥、北營黑色連忠宮元帥。

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原本五營軍除了中營會安奉在聚落信仰中心的大廟處，其他則設置在聚落的4個方位，但隨著社會進步與街市擴充，土地越來越不容易取得，於是逐漸將五營軍都集中在大廟前的空地上，但設施仍屬簡陋，有的甚至根本就沒有神像，只以不同顏色令旗來作為代表。

潘樵說，中營元帥李哪吒便是太子爺或稱三太子，埔里鎮房里里的聖賢太子宮為了彰顯其地位和神威，在開基殿的右側另外建有1間「總營府」，內部供奉五營軍的五位元帥及虎爺，左右兩側還設置有糧倉，外面甚至還設有馬廄，並種植牧草及儲水，作為馬匹的糧草。

潘樵強調，雖然「總營府」整體的空間不算太大，但是設施卻十分完備，堪稱是五營軍設置的一種典範，而且在台灣，單獨為五營軍建構營府殿堂的未曾見過，因此成為聖賢太子宮一大特色，也令人印象深刻。

埔里鎮房里里的聖賢太子宮為五營軍設置「總營府」。（圖由潘樵提供）

埔里聖賢太子宮「總營府」的內部設有糧倉，極具特色。（圖由潘樵提供）

總營府的外面設置有馬廄，還種有牧草和儲水，作為馬匹休息的場所。（圖由潘樵提供）

埔里聖賢太子宮「總營府」的神桌下安置虎爺，是孩童守護神。（圖由潘樵提供）

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