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    上帝視角「神還原」！玉山茶園竟藏「貓王」油頭人臉

    南投信義鄉玉山茶區，透過「上帝視角」空拍竟赫見「貓王」艾維斯的油頭人臉。（民眾提供）

    南投信義鄉玉山茶區，透過「上帝視角」空拍竟赫見「貓王」艾維斯的油頭人臉。（民眾提供）

    2024/09/18 07:57

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉沙里仙玉山茶區，是當地知名高山茶園，近期有空拍玩家到茶園拍攝廣闊地景，竟在一處茶園赫見形似「貓王」艾維斯（Elvis Presley）人臉，尤其具備招牌高聳油頭，以及濃密鬢角，透過上帝視角更是「神還原」傳奇歌手「貓王」的經典形象，令人拍案叫絕。

    當地劉姓茶農表示，他在此種茶15年，從未以空拍視角看過自家茶園，沒想到竟有空拍玩家能捕捉到茶園神似「貓王」人臉，原來在他工作的地方，竟藏著如此巧妙的地景，讓他又驚又喜。

    他說，茶園裡的茶樹種植走向，都是依照地勢調整，除了方便人員進出，也要讓成排茶樹能以水平方式往山上、山下漸次分布，才能達到茶樹最大化，以及方便採茶的目的，能夠出現這般地景，實在是太巧了。

    空拍民眾表示，信義鄉玉山茶園範圍廣闊，翠綠茶樹讓人心曠神怡，空拍時剛好被一處高突的茶園吸引，沒想到仔細觀察竟愈看愈像「貓王」人臉，不僅頭上有醒目油頭，側邊還有濃密鬢角，加上茶園因地勢出現轉折，剛好就是臉部的高挺鼻梁，讓整座茶園巧妙的「還原」貓王形象，讓人相當驚奇。

    南投信義鄉玉山茶區，透過空拍竟赫見「貓王」艾維斯的招牌油頭、鬢角人臉。（民眾提供）

    南投信義鄉玉山茶區，透過空拍竟赫見「貓王」艾維斯的招牌油頭、鬢角人臉。（民眾提供）

    傳奇歌手「貓王」艾維斯，有著高聳油頭與鬢角的招牌造型。（美聯社檔案照）

    傳奇歌手「貓王」艾維斯，有著高聳油頭與鬢角的招牌造型。（美聯社檔案照）

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