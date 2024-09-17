中秋夜罕見「超級月亮 」 南投民眾捕捉到「土星合月」

中秋夜罕見「超級月亮 」加上「土星合月 」天文景觀，小小亮點的土星，就位在月球的1點鐘方向。（曾姓民眾提供）

2024/09/17 22:55

〔記者張協昇／南投報導〕今天是中秋節，根據台北市立天文館指出，今晚賞月將可看見「超級月亮 」加上「土星合月」，係百年僅見天文奇景，南投縣有民眾在晚間6點30分左右，果然在住家天空拍到一輪又大又圓的明月，而小小亮點的土星，就出現在月亮的1點鐘方向。

台北市立天文館今晚在YouTube直播，透過專業天文望遠鏡捕捉到土星、月亮同時出現的奇景，天文館也說明指出，今年中秋節的月亮在傍晚5時30分升起，距離地球僅約35萬7000公里，成為一般所稱的「超級月亮」，是自2015年以來月亮最大的中秋月，晚間6時22分還會出現「土星合月」，兩者相距僅0.3度，用肉眼就能看見，在21世紀的百年中只有今年逢此天文美景。

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南投縣曾姓民眾於晚間6點30分左右，從住家拿起相機裝上望遠鏡頭往天空一拍，果然拍到一輪又大又圓的明月，他將照片PO上網表示，土星合月加超級月亮的天文景觀，就在窗外無需遠求，順手取鏡果然拍到超級月亮，惟裸視難尋的土星，在鏡頭裡卻格外清晰，小小亮點的土星，就位在月球的1點鐘方向。

中秋夜南投縣民拍到的「超級月亮 」，小小亮點的土星，出現在月亮1點鐘方向。（曾姓民眾提供）

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