為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    中秋夜罕見「超級月亮 」 南投民眾捕捉到「土星合月」

    中秋夜罕見「超級月亮 」加上「土星合月 」天文景觀，小小亮點的土星，就位在月球的1點鐘方向。（曾姓民眾提供）

    中秋夜罕見「超級月亮 」加上「土星合月 」天文景觀，小小亮點的土星，就位在月球的1點鐘方向。（曾姓民眾提供）

    2024/09/17 22:55

    〔記者張協昇／南投報導〕今天是中秋節，根據台北市立天文館指出，今晚賞月將可看見「超級月亮 」加上「土星合月」，係百年僅見天文奇景，南投縣有民眾在晚間6點30分左右，果然在住家天空拍到一輪又大又圓的明月，而小小亮點的土星，就出現在月亮的1點鐘方向。

    台北市立天文館今晚在YouTube直播，透過專業天文望遠鏡捕捉到土星、月亮同時出現的奇景，天文館也說明指出，今年中秋節的月亮在傍晚5時30分升起，距離地球僅約35萬7000公里，成為一般所稱的「超級月亮」，是自2015年以來月亮最大的中秋月，晚間6時22分還會出現「土星合月」，兩者相距僅0.3度，用肉眼就能看見，在21世紀的百年中只有今年逢此天文美景。

    南投縣曾姓民眾於晚間6點30分左右，從住家拿起相機裝上望遠鏡頭往天空一拍，果然拍到一輪又大又圓的明月，他將照片PO上網表示，土星合月加超級月亮的天文景觀，就在窗外無需遠求，順手取鏡果然拍到超級月亮，惟裸視難尋的土星，在鏡頭裡卻格外清晰，小小亮點的土星，就位在月球的1點鐘方向。

    中秋夜南投縣民拍到的「超級月亮 」，小小亮點的土星，出現在月亮1點鐘方向。（曾姓民眾提供）

    中秋夜南投縣民拍到的「超級月亮 」，小小亮點的土星，出現在月亮1點鐘方向。（曾姓民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    南投縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播