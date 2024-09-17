中秋節沒連假台14甲線順暢 遊客輕鬆行

清境農場青青草原近中午入園人數約900人。（圖由退輔會清境農場提供）

2024/09/17 14:09

〔記者佟振國／南投報導〕中秋節沒有連假，加上民眾有烤肉等行程安排或選擇，今天未見明顯出遊潮，南投縣仁愛鄉清境農場上午入園人數近千人，訂房率約在5、6成，還比一般週休假日要少；至於另一個人氣景點合歡山武嶺，清晨一度天候不佳飄雨，上山車流也不多，台14甲線合歡山路段則見難得順暢。

今年中秋節在週二，由於未實施彈性放假，只有1天假，加上隔天又要上班、上課，許多民眾提前在週休假日安排出遊活動，今天南投縣包括日月潭、清境農場等知名風景區的聯外道路未見大批車潮，交通順暢。

退輔會清境農場表示，統計上午青青草原入園人數約900人，與一般週休假日相比略少，以往中秋佳節若遇連假，加上入秋天氣漸穩，中高海拔山區有高機率能夠賞月，住宿率可達9成以上，但今年中秋沒有連假，住宿率僅有5、6成左右。

至於台14甲線另一個指標人氣景點合歡山，為避免武嶺路段交通壅塞，仁愛分局派員加強疏導及取締違規行為，但清晨合歡山一度降雨，天候不佳，遊客無法看日出而提前下山，直到上午天氣放晴，近中午前上山車流不多，台14甲線也難得順暢。

因應中秋節，仁愛分局加強台14甲線合歡山路段交通疏導，但今晨合歡山降雨天候不佳，遊客提前下山。（圖由仁愛分局提供）

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