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    首頁　>　南投縣

    南投天菜帥警日月潭指揮交通 被女生要IG

    南投集集分局警員詹丞佑，因長相帥氣，執勤時竟有女生跟他要IG帳號。（警方提供）

    南投集集分局警員詹丞佑，因長相帥氣，執勤時竟有女生跟他要IG帳號。（警方提供）

    2024/09/16 19:25

    〔記者張協昇／南投報導〕2024日月潭萬人泳渡活動，16日圓滿落幕，活動期間，南投集集警分局調派警力維持交通秩序，其中在九龍路口擔任交通疏導勤務的集集派出所警員詹丞佑，因長相俊帥，執勤時竟有女生跟他要IG帳號。還有一群女生跑到派出所門口指指點點，想要一睹詹員風采，意外成為泳渡活動的一段插曲。

    日月潭萬人泳渡活動期間，湧入約5萬人，南投縣警察局集集警分局在各重要路口派駐警力疏導車流，其中在九龍路口擔任交通疏導勤務的集集派出所警員詹丞佑，因長相帥氣挺拔，指揮交通時英姿煥發，竟有女生向他要IG帳號。經泳客口相傳，還有一群女生誤以為詹員是日月潭派出所員警，特地跑到派出所門口指指點點，想來一睹詹員風采。

    集集警分局表示，詹姓警員年僅24歲，警專38期畢業後，從警2年多時間，身高178公分、外型有點像藝人趙又廷，目前仍單身。平時喜歡沖浪等戶外休閒活動，是個陽光男孩，對於執勤時被女生要IG及有女生特地跑到派出所看他，也感到很意外，笑稱自己沒那麼帥啦!

    南投集集分局警員詹丞佑，平時喜歡沖浪等戶外休閒活動，是個陽光男孩。（警方提供）

    南投集集分局警員詹丞佑，平時喜歡沖浪等戶外休閒活動，是個陽光男孩。（警方提供）

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