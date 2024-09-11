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島嶼水保防災特展 溪頭推隱藏祕境地圖

「島嶼關鍵字」水保防災特展在溪頭開展，園區配合展覽還推出隱藏版水保秘境地圖，讓遊客可套疊遊園地圖認識園內防汛水保設施。（記者劉濱銓攝）

「島嶼關鍵字」水保防災特展在溪頭開展，園區配合展覽還推出隱藏版水保秘境地圖，讓遊客可套疊遊園地圖認識園內防汛水保設施。（記者劉濱銓攝）

2024/09/11 16:56

〔記者劉濱銓／南投報導〕近年受暖化與極端氣候影響，山區強降雨頻傳土石流災情，農村發展及水土保持署與國立科學工藝博物館，攜手溪頭自然教育園區舉辦「島嶼關鍵字」水保防災特展，溪頭園區還特別將園內水保工程結合特展推出「隱藏版水保秘境地圖」，除讓遊客在室內觀展，還能到戶外園區認識防汛水保設施，盼加強宣導效果，深化民眾對森林、水土涵養觀念，展期至明年2月10日。

溪頭園區表示，此次水保防災特展在園內的溪頭福華飯店雲杉樓免費展出，展場內有許多互動裝置，包含透過軌道彈珠台讓民眾認識台灣山高水深地理環境，以及用樂高積木體驗河川防汛設施的模型，甚至結合水保防災主題，園區還推出隱藏版水保秘境地圖，在既有的遊園地圖上，再套疊過去園區曾發生過的災害與復建設施，讓民眾在園內休憩時，也能留意相關的梳子壩、箱籠，以及緩衝木樁柵等防災設施。

溪頭園區強調，過去在歷經921大地震與桃芝風災後，導致園內溪流與邊坡出現相當多的土石流災情，之後在溪床重建梳子壩，達到篩選大塊礫石與消能目的，再輔以減量工法設置箱籠保護堤防，並就地取材以園內風倒木設置成木樁柵，藉此減緩土石流衝擊，不僅施工經費低，也能達到減災效果，有助園區永續經營。

「島嶼關鍵字」水保防災特展在溪頭園區開展，展館內有軌道彈珠台互動裝置，讓民眾認識台灣山高水深地理環境。（記者劉濱銓攝）

「島嶼關鍵字」水保防災特展在溪頭園區開展，展館內有軌道彈珠台互動裝置，讓民眾認識台灣山高水深地理環境。（記者劉濱銓攝）

「島嶼關鍵字」水保防災特展在溪頭開展，展館內有以樂高積木模擬河川防汛設施的模型。（記者劉濱銓攝）

「島嶼關鍵字」水保防災特展在溪頭開展，展館內有以樂高積木模擬河川防汛設施的模型。（記者劉濱銓攝）

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