日月潭泳渡環湖「順時鐘」交管 九龍口至孔雀園「開放雙向」

日月潭萬人泳渡9月15日登場，泳渡上岸點伊達邵地區將劃為徒步區，禁止車輛進入。（記者劉濱銓攝）

2024/09/10 17:19

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭萬人泳渡將在9月15日登場，今年吸引2萬2606人參加，屆時環潭地區將以「順時鐘」方向交通管制，惟從九龍口至孔雀園路段則「開放雙向」通行，方便文武廟等地的遊客進出，轄區集集警方表示，去年該路段開放後因不影響環潭動線，且有助大車迴轉離開，獲得不少好評，今年將持續開放，以降低泳渡對當地的交通衝擊。

警方指出，日月潭泳渡雖在15日登場，但禁止停車的交管於14日下午3點就展開，屆時台21線環潭公路從九龍口至水社壩均禁止停車，泳渡上岸點的伊達邵地區則會劃為徒步區，所有車輛禁止進入，直到活動結束。

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泳渡當天上午6點起，環潭公路車輛採「順時鐘」交管，車輛從九龍口進入潭區，須行駛台21甲線循著伊達邵、頭社方向離開，不過台21甲線的九龍口至孔雀園，則開放雙向通行，由於該路段包含文武廟等景點，去年開放雙向供大車迴轉與遊客進出，有效紓解大車車流，且不影響環潭車輛動線，今年將持續開放「雙向」通行，預計泳渡交管將在當天下午4點解除。

日月潭萬人泳渡9月15日登場，屆時環潭公路採「順時鐘」交管，惟九龍口至孔雀園路段開放雙向通行，以利大車迴轉與文武廟等景點遊客進出。（記者劉濱銓攝）

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