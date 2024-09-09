日月潭魚虎覓食準備過冬？ 釣友捕獲成魚愈來愈壯碩

過了「立秋」節氣後，魚虎球才現蹤，王姓釣友繼8月下旬釣到大魚虎，前兩天再突破成績，釣到長95公分，重17台斤的大魚虎。（「日月潭除三害特攻隊」臉書社團提供）

2024/09/09 22:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕日月潭魚虎今年遲至「立秋」後才看到魚球，而釣友釣到魚虎成魚也愈來愈壯碩，王姓釣友前兩天即突破上次成績，釣獲身長95公分、重17斤的大魚虎，「日月潭除三害特攻隊」臉書社團版主莊天賜表示，魚虎球在入秋後才現蹤，而潭中入侵魚種為準備過冬開始大量現蹤覓食，是釣友們一起除害的好時機。

日月潭中兇猛的外來魚種魚虎，今年夏天繁殖期一直沒有發現成魚圍繞小魚苗形成的魚球，遲至8月16日才有渔民看到魚球現蹤，南投縣府也在8月下旬到月底進行兩波的電撈作業，首波僅電撈到84尾小魚苗，8月底數量增加為560尾，前兩天也有釣友自行捕勞到一小桶魚虎的魚苗，顯示魚虎活躍期大大往後延。

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參加「日月潭除三害特攻隊」行列的王姓釣友，8月24日釣到身長85公分、重12斤的魚虎後，堪稱是近幾個月體型較大的魚虎，而他前兩天再釣獲長95公分，重達17斤的魚虎，突破自己的成績，讓其他釣友大為羨慕。

「日月潭除三害特攻隊」臉書社團版主莊天賜表示，這幾年與黃小四等人，號召釣友幫忙除掉有「日月潭三害」之稱的魚虎、紅魔鬼和珍珠石斑好幾年，大家都希望為日月潭生態平衡盡一點心力。

今年6月到8月中旬前，魚虎繁殖期卻不見魚虎球的蹤跡，大家的推測因與日月潭滿水位有關，水位滿的狀態下，讓魚虎多了有更多可躲藏繁衍下一代的躲藏環境。而8月7日「入秋」之後，包括魚虎、紅魔鬼、珍珠石斑等入侵魚種陸續出來大量覓食準備過冬，因此冬天來臨前，是釣友們幫忙除害的大好時機，特攻隊也會持續號召釣友來除害。

王釣姓友釣到魚虎重達17台斤。（「日月潭除三害特攻隊」臉書社團提供）

南投縣府請渔民展開電撈魚虎球作業，渔民發現潭中出現紅棕色，馬上展開電撈。（南投縣府農業處提供）

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