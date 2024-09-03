出國潮+凱米！水里玩水節1.3萬人不到往年一半 明年優化設施

南投為期2個多月的水里玩水節落幕，但今年人潮卻僅1.3萬人，不及往年3萬人的一半。（記者劉濱銓攝）

2024/09/03 17:24

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投暑假玩水盛事水里玩水節，為期2個多月的活動已於開學落幕，惟今年受疫後出國潮與凱米風災攪局，導致今年入園人數僅1.3萬人，相較往年動輒3萬人少了超過一半，水里鄉公所明年將優化玩水設施、環境，力拚遊憩亮點吸引遊客回流。

水里鄉公所表示，玩水節都是暑假登場，每逢週六、日在水里親水公園都有充氣溜滑梯，戲水池、漂浮球池等，甚至今年在緊鄰的清澈水里溪還有SUP（立式划槳）可體驗，起初7月活動人潮還不少，但今年可能是因疫後民眾瘋出國，以及7月下旬的凱米颱風衝擊，加上8月午後幾乎都有大雷雨，以致人潮銳減，往年2個月的活動若無颱風可吸引3萬人，今年卻不到一半、僅剩1.3萬人。

公所也表示，今年鄰近縣市、鄉鎮於暑假也有辦玩水活動，水里玩水節雖行之有年，但受限腹地，遊憩設施增加有限，以及園區戲水池遮陽設施不足，多少也讓大小朋友難以盡情玩水。

為了在競爭激烈的暑假旺季尋求突破，明年除將研議票價優惠或園內抵用外，也會積極爭取經費，增加戲水池遮陽簾，降低水里溪SUP體驗的付費門檻，並更新園區玩水設施，盼軟、硬體升級創造亮點，吸引更多遊客來水里玩水，嘉惠在地產業。

南投水里玩水節今年人潮不如預期，水里鄉公所將爭取經費增加戲水遮陽簾，盼創造遊憩亮點吸引遊客回流。（記者劉濱銓攝）

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