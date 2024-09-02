合歡山鳶峰炊煮、露營 最高罰3000元

南投縣政府修改「合歡山暗空公園管理自治條例」，禁止鳶峰旅客服務中心範圍內有炊煮等行為。（記者佟振國攝）

2024/09/02 18:41

〔記者張協昇／南投報導〕鑑於有遊客無視合歡山暗空公園不得生火等禁令，出現夜闖鳶峰停車場攤販區生火炊煮等脫序行為，南投縣政府2日在縣務會議通過「合歡山暗空公園管理自治條例」修正案，規範鳶峰旅客服務中心範圍內，不得有營火、炊煮、烤肉、攀岩、露營、搭設棚帳、設立攤位、兜售、展演及其他經縣府公告禁止行為，違者最高可處3000元罰鍰，並得按次處罰。

南投縣政府指出，合歡山暗空公園為國內第一座獲得國際暗空協會認證的暗空公園，南投縣政府為加強管理合歡山暗空公園，保育星空資源，並維護公園環境設施及人員安全，依地方制度法訂定「合歡山暗空公園管理自治條例」並於2023年3月23日公布施行。

惟有遊客無視合歡山暗空公園不得生火、放鞭炮等禁令，出現夜闖鳶峰停車場攤販區生火炊煮等脫序行為，但相關目的事業主管機關對於這些脫序行文未訂有罰則，縣府因而修訂該自治條例，規範鳶峰旅客服務中心（台14甲24公里至24.3公里道路邊線往東500百公尺）範圍內，禁止營火、炊煮、烤肉、攀岩、露營、搭設棚帳、設立攤位、兜售、展演及其他經本府公告禁止行為，違者將處1000元以上3000以下罰鍰，並得按次處罰，今在在縣務會議通過，將送縣議會審議通過後即可公告施行。

合歡山暗空公園鳶峰旅客服務中心設有星空劇場等設施，不得有營火、炊煮、烤肉等行為。（記者佟振國攝）

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