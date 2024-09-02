為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

合歡山鳶峰炊煮、露營 最高罰3000元

南投縣政府修改「合歡山暗空公園管理自治條例」，禁止鳶峰旅客服務中心範圍內有炊煮等行為。（記者佟振國攝）

南投縣政府修改「合歡山暗空公園管理自治條例」，禁止鳶峰旅客服務中心範圍內有炊煮等行為。（記者佟振國攝）

2024/09/02 18:41

〔記者張協昇／南投報導〕鑑於有遊客無視合歡山暗空公園不得生火等禁令，出現夜闖鳶峰停車場攤販區生火炊煮等脫序行為，南投縣政府2日在縣務會議通過「合歡山暗空公園管理自治條例」修正案，規範鳶峰旅客服務中心範圍內，不得有營火、炊煮、烤肉、攀岩、露營、搭設棚帳、設立攤位、兜售、展演及其他經縣府公告禁止行為，違者最高可處3000元罰鍰，並得按次處罰。

南投縣政府指出，合歡山暗空公園為國內第一座獲得國際暗空協會認證的暗空公園，南投縣政府為加強管理合歡山暗空公園，保育星空資源，並維護公園環境設施及人員安全，依地方制度法訂定「合歡山暗空公園管理自治條例」並於2023年3月23日公布施行。

惟有遊客無視合歡山暗空公園不得生火、放鞭炮等禁令，出現夜闖鳶峰停車場攤販區生火炊煮等脫序行為，但相關目的事業主管機關對於這些脫序行文未訂有罰則，縣府因而修訂該自治條例，規範鳶峰旅客服務中心（台14甲24公里至24.3公里道路邊線往東500百公尺）範圍內，禁止營火、炊煮、烤肉、攀岩、露營、搭設棚帳、設立攤位、兜售、展演及其他經本府公告禁止行為，違者將處1000元以上3000以下罰鍰，並得按次處罰，今在在縣務會議通過，將送縣議會審議通過後即可公告施行。

合歡山暗空公園鳶峰旅客服務中心設有星空劇場等設施，不得有營火、炊煮、烤肉等行為。（記者佟振國攝）

合歡山暗空公園鳶峰旅客服務中心設有星空劇場等設施，不得有營火、炊煮、烤肉等行為。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
抓到了！合歡山暗空公園放煙火 警以車追人通知到案說明
2024/07/02 17:53

抓到了！合歡山暗空公園放煙火 警以車追人通知到案說明
囂張！奧客到合歡山鳶峰停車場公然炊煮 竟還嗆管理員
2024/02/20 09:00

囂張！奧客到合歡山鳶峰停車場公然炊煮 竟還嗆管理員
impression

搶佔水湳「最綠」橫向幹道 帝璟建設２ｍｍ堅持 鑄就高品質名宅
振奮！合歡山暗空公園2大光害改善了
2023/09/22 08:32

振奮！合歡山暗空公園2大光害改善了
impression

竹城建設 藝文特區稀有席次
南投縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播