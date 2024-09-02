先別帶小孩去玩！草屯、竹山兩座親子公園 預計10月啟用

草屯親子共融公園，設有1座3層樓高的「貨櫃疊疊樂」遊戲主塔。（記者張協昇攝）

2024/09/02 11:02

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府在草屯及竹山各斥資約5000萬元興建的兩座親子共融公園，分別設有3層樓高的「貨櫃疊疊樂」遊戲主塔及「竹筍雙塔」溜滑梯，都有新奇多樣化的運動遊憩設施，目前均已完工進入驗收階段，南投縣長許淑華2日在縣務會議後表示，目前兩座親子公園仍針對幾項缺失進行改善，預計最快10月啟用，但也呼籲民眾在未正式啟用前，勿帶小孩進入遊玩，以免發生危險。

南投縣政府建設處表示，草屯親子共融公園，緊鄰現行兒童公園，以運動遊憩為主題設計，並取名為「草屯酷比親子運動公園」，場內遊具設施多元新穎且極富挑戰性，最吸睛的莫過於3層樓高、色彩繽紛亮麗的「貨櫃疊疊樂」大型遊戲主塔，周邊並設有多座吊床、滑梯、攀爬網、彈跳床及成人體健設施，另有高低起伏的滑輪賽道，可供滑板、滑步車等使用。由於部份設施相當考驗兒童的肌耐力及平衡感，特別用用星星數來作為難易度分級。

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至於位於竹山大智路的「竹夢親子共融公園」，各項設施也不遑多讓，公園融入竹為意象設計，打造1座「竹筍雙塔」大型溜滑梯，並規劃好幾個主題遊戲區，其中「天旋地轉」遊戲場有旋轉飛盤、旋轉攀爬塔、彈跳網；「沙坑遊戲區」則有沙坑、平衡木；「鞦韆遊戲區」有尿布、鳥巢等造型鞦韆。此外，還有花田草地、追竹迷宮及適合滑板、滑輪的山丘遊戲區等。

建設處指出，兩座親子公園原本預計今年4、5月即可完工，但因受天候、變更設計及水保計畫審查等因素影響，延至7月陸續完工，目前均已進入最後驗收階段，未來完工後，草屯親子公園將由縣府教育處管理，竹山親子公園則由建設處暫管。

許淑華則表示，日前媒體報導有民眾迫不及待帶著小孩進入草屯親子公園遊玩，由於目前兩座親子公園仍針對幾項缺失進行改善，仍是工地狀態，有一定危險性，呼籲民眾在未正式啟用前，勿帶小孩進入遊玩，如果驗收順利，最快10月可啟用，提供草屯及竹山民眾運動遊憩好去處，未來也會繼續在其他鄉鎮規劃類似公園。

草屯親子共融公園設有1座色彩繽紛的「貨櫃疊疊樂」大型遊戲主塔，周邊還有高低起伏的滑輪賽道，可供滑板、滑步車等使用。（南投縣政府提供）

竹山「竹夢親子共融公園」，融入竹為意象設計，打造「竹筍雙塔」大型溜滑梯。（南投縣政府提供）

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