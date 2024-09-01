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    首頁　>　南投縣

    準備了！投縣擬本週開放濁水溪流域撿拾漂流木

    凱米颱風沖刷下來的漂流木，此次開放撿拾區域在濁水溪流域，雲林和彰化縣已公告開放，南投縣擬於本週公告開放。此為漂流木示意照，非濁水溪流域的漂流木。（資料照）

    凱米颱風沖刷下來的漂流木，此次開放撿拾區域在濁水溪流域，雲林和彰化縣已公告開放，南投縣擬於本週公告開放。此為漂流木示意照，非濁水溪流域的漂流木。（資料照）

    2024/09/01 23:38

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕7月下旬的「凱米」颱風，全台有不少山區的樹木被沖刷至溪流中，喜歡撿拾漂流木的民眾都在注意開放民眾撿拾的區域和時間，林業保育署南投分署表示，彰化縣和雲林縣已各公告開放濁水溪流域撿拾，南投縣則擬於本週開放撿拾，確切時間仍由南投縣政府公布為主。

    林業保育署南投分署所轄管的林班地涵蓋南投、雲林、台中、彰化等縣市，凱米颱風帶來的豪雨強風，讓不少山區的樹木連同土石往下沖刷，經打撈並由林保署南投分署派員辨識、註記、檢尺、集運具標售價值的貴重木後，不具標售價值的漂流木開放民眾撿拾。

    林保署南投分署指出，此次颱風豪雨沖刷下來的漂流木，以流經雲林、南投、彰化縣的濁水溪流域為多，開放撿拾區域也在該流域，彰化縣和雲林縣府公告開放動作較快，彰化縣開放撿拾時間從8月30日開始，開放區域北自大肚溪出海口、南至濁水溪出海口的海岸範圍。

    雲林縣開放時間則從8月28日就開始，開放撿拾區域，北自濁溪出海口、南至北港溪海口的海岸範圍。彰化縣和雲林縣開放的時間都到氣象署發布颱風陸上警報為止。

    林保署南投分署說，濁水溪流域從雲林縣流經南投、彰化兩縣，南投縣政府8月19日已行文會銜彰化縣、雲林縣政府，辦理開放濁水溪流域自由撿拾公告程序，預計本週會開放，但確切時間仍由南投縣政府公布為主。

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