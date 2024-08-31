台灣登山申請一站式服務網整合 搶排雲住宿「候補」多一次機會

台灣登山申請一站式服務網整合國家公園、生態保護區的登山活動申請，民眾申請玉山排雲住宿也可在此申請抽籤。（李正紀攝，玉管處提供）

2024/08/31 17:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕近年政府推動山林開放，整合國家公園、生態保護區的登山活動申請，建置的「台灣登山申請一站式服務網」已上線，過去的「國家公園入園入山申請系統」也將服務至8月底，9月整合成單一網站；玉山國家公園管理處表示，未來玉山排雲抽籤可至該網站申請，若當天抽籤未中，可立即線上「候補」，若遞補順位愈前面，一旦有床位釋出，就多出一次遞補機會，有望幸運成行。

玉管處表示，台灣登山申請一站式服務網在今年2月上線，整合台灣國家公園、國家步道、自然保護（留）區、野生動物保護區等區域的登山活動申請，提供山友一站式申請服務，並與既有的「國家公園入園入山申請系統」網站雙軌並行使用。

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一站式服務網歷經半年多的使用與優化，近期山友已多轉移至該網站申請，以往的國家公園入園入山申請系統使用者愈來愈少，因此舊網站將服務至8月底，9月整併至一站式服務網，並於9月2日上午10點至下午5點辦理系統轉移，期間新、舊網站將暫時停機，完成維運作業後，就一律改由台灣登山申請一站式服務網提供山友申請。

玉管處也表示，未來玉山排雲山莊床位抽籤，也會在一站式服務網提供申請，民眾若未中籤，則可在抽籤結束後再次線上申請，取新隊伍名稱即可申請排隊遞補，例如抽籤時間為下午3點至4點，當日下午4點會開放申請排隊遞補，若能儘速在線上送出遞補申請，就能獲得較前面的順位，一旦有中籤的山友未繳住宿費，或取消行程，屆時釋出的床位就會提供給候補的山友，民眾不妨把握抽籤後的「多一次」機會，說不定就能順利成行。

台灣登山申請一站式服務網整合國家公園、生態保護區的登山活動申請，民眾申請玉山排雲住宿也可在此申請抽籤。（取自網站）

隨著台灣登山申請一站式服務網上線，以往的「國家公園入園入山申請系統」也將服務至8月底。（取自網站）

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