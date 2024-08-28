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    鬼月命大！7旬翁巡水摔70米溪谷 困4天喝溪水撐到獲救

    南投信義鄉71歲獨居劉翁獨自到山區巡田水，卻失足摔落70公尺溪谷受困近4天，期間全靠喝溪水支撐體力。（信義警分局提供）

    南投信義鄉71歲獨居劉翁獨自到山區巡田水，卻失足摔落70公尺溪谷受困近4天，期間全靠喝溪水支撐體力。（信義警分局提供）

    2024/08/28 18:14

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉71歲獨居劉姓老農，24日下午獨自到山區巡田水，詎料卻失足摔落70公尺溪谷，由於墜落時手機丟失無法求援，全身無力的老翁只能喝溪水支撐下去，原以為受困近4天已經沒救了，就在昨（27）日信義警方獲家屬通報，並循線找到老翁，經送醫所幸僅有輕傷，鬼月在鬼門關前走一遭，最後命大獲救，讓老翁激動不已。

    信義警分局表示，27日下午接獲劉翁住在台中的兒子報案，指稱父親已失聯3天請求協尋，當下立即由轄區人倫派出所警員白政光，偕同集集警分局郡坑派出所所長全福興前往劉翁住家附近搜尋，當時發現劉翁貨車停在人倫林道7公里處，立即下切尋找，最後在70公尺溪谷尋獲受困的老翁。

    劉翁則自述，24日下午3點獨自到人倫林道旁的卓昆溪巡田水，卻不慎踩空摔落溪谷，當時額頭撞擊石頭導致昏迷一整天，之後醒來找不到手機，只能喝溪水果腹支撐下去，原以為受困4天已經沒救了，就在萬念俱灰時，傍晚竟幸運被警方尋獲，令他忍不住激動落淚。

    警方表示，劉翁送醫後經檢查僅有額頭與肢體擦挫傷，其餘並無大礙，雖然之前山區午後常下大雨，但這幾天山區未有明顯雨勢，受困溪谷的老翁才沒有失溫，加上還有溪水可補充水分，老翁才沒脫水，能夠獲救可說是命大，並提醒民眾，若有獨居長輩或家人應定時問候，以免發生意外後延誤救援時機。

    南投信義鄉71歲獨居劉翁（中）獨自到山區巡田水，卻失足摔落70公尺溪谷，受困將近4天幸運被警方尋獲。（信義警分局提供）

    南投信義鄉71歲獨居劉翁（中）獨自到山區巡田水，卻失足摔落70公尺溪谷，受困將近4天幸運被警方尋獲。（信義警分局提供）

    南投信義鄉71歲獨居劉翁獨自到山區巡田水，卻失足摔落70公尺溪谷，受困將近4天幸運被警方尋獲，送醫後已無大礙。（信義警分局提供）

    南投信義鄉71歲獨居劉翁獨自到山區巡田水，卻失足摔落70公尺溪谷，受困將近4天幸運被警方尋獲，送醫後已無大礙。（信義警分局提供）

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