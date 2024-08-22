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    首頁　>　南投縣

    南投觀光發展策略座談 建構7大觀光軸線

    南投縣政府舉辦觀光發展策略座談會，產官學界人士提出建言。（南投縣政府提供）

    南投縣政府舉辦觀光發展策略座談會，產官學界人士提出建言。（南投縣政府提供）

    2024/08/22 18:42

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府今日舉辦觀光發展策略座談會，縣府觀光處長陳志賢在會中表示，縣府未來將加強建構7大觀光發展軸線，並將成立永續觀光科，負責推動永續旅遊、智慧觀光、建立品牌及國際行銷等創新業務，打造南投縣成為觀光首都。

    縣府今天邀集專家學者、觀光業界代表、公部門相關業務管理單位及鄉鎮市公所，針對後疫情時代的觀光永續發展進行座談討論，與會人士紛紛提出包括國旅市場環境的優化精進、國際旅遊分群分眾分時推廣、擴大AI與大數據分析應用供業者聚焦改善產品及落實推動低碳旅遊等建言。

    南投縣政府觀光處長陳志賢則表示，縣府規劃建構中的南投7大觀光發展軸線，包括「藝術溫泉軸」以工藝、產業及社區活力發展遊藝觀光線與易親近的溫泉聚落；「合歡星空軸」以清境、合歡山暗空公園擴及周邊多元文化與部落旅行，發展山林深度旅遊活動；「日月潭觀光軸」由核心日月潭帶動周邊生態與產業資源發展，擴大觀光服務面。

    至於 「集集鐵道軸」則以集集觀光鐵道、水力發電、產業發展故事發展小鎮雙鐵旅遊；「玉山溫泉軸」以玉山、原民文化及農產業發展山林挑戰與學習之旅；「八卦山休閒軸」以人文、生態、產業資源發展成為日常休閒漫遊地；「茶鄉工藝軸」以竹藝、茶園、森林療育發展「森呼吸 品茗茶」健康旅遊地。

    陳志賢指出，在疫情之後，縣府即隨中央政策與願景著手規劃南投觀光發展，已在軟硬體針對國旅需求執行部分準備與建置，未來將在空間資源方面做更適當分配，並加強跨領域與跨機關的合作，也會就此次座談會產官學界提出的寶貴意見，於7大軸線細部規劃中分析各軸線及4大區域旅遊軟硬體建設的需求，提出具體可行的行動方案，同時提供未來國土計畫通盤檢討及鄉村地區整體規劃參考，落實因地制宜的土地使用管制，以兼顧實踐國土永續發展與永續旅遊。

    南投縣政府舉辦觀光發展策略座談會，積極建構7大觀光軸線。（南投縣政府提供）

    南投縣政府舉辦觀光發展策略座談會，積極建構7大觀光軸線。（南投縣政府提供）

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