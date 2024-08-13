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    首頁　>　南投縣

    林下經濟新選擇 養蜂達人王智聰分享「森林蜜」技術

    氣候變遷與環境用藥，對都養蜂產業構成影響，森林天然植物資源豐富與無污染環境，提供森林蜂產品發展契機。（記者佟振國攝）

    氣候變遷與環境用藥，對都養蜂產業構成影響，森林天然植物資源豐富與無污染環境，提供森林蜂產品發展契機。（記者佟振國攝）

    2024/08/13 19:13

    〔記者佟振國／南投報導〕林地擁有豐富植物與純淨環境，隨著近幾年氣候變遷等因素導致蜂蜜產量銳減，養蜂已成為林下經濟新選擇，林業保育署南投分署今天特別邀請養蜂達人王智聰，分享發展「森林蜜」的技術與成果，也盼能在原鄉部落推廣，協助部落產業多元發展也兼顧林農生計。

    蜂蜜等相關產品深受國人喜愛，但氣候變遷影響果樹開花，導致荔枝、龍眼蜜產量銳減，農藥也會使蜜蜂大量死亡，而森林環境不僅有多樣的蜜源樹種，也沒有農藥使用問題，目前森林蜂產品也成為林業保育署核可，除了段木香菇與木耳、山茶、台灣金線連、馬藍、天仙果之外的林下經濟項目。

    林業保育署南投分署繼今年5月辦理養蜂及蜂產品推廣課程，今天於蜂神森林養蜂場進行實務經驗分享，由場長王智聰說明「森林蜜」的取得，包括蜂箱設置與蜜源植物相對位置、擺放方位與風向如何避免寒害、蜜蜂飼養與照顧等。

    南投分署也表示，義大利蜂適合平地至低中海拔山區養殖的蜂種，性格溫順、產蜜量大，適合商業養殖，再透過森林無污染環境與栽種原生蜜源樹種，包括青剛櫟、相思樹、鹽膚木、無患子、埔姜、台灣欒樹、鴨腳木、刺楤等，不僅可以生產出各種不同風味的特色蜜，由於蜜源樹種不虞匱乏，也能提高採蜜量，更有益於山林植物授粉與繁衍。

    南投分署指出，目前仁愛鄉賽德克、布農部落有林農以養蜂為副業，但規模不大，飼養技術也有待提升，希望透過初、進階的養蜂及蜂產品專業推廣課程，同時善用林地天然環境條件，成為發展森林蜜的好地方，創造部落產業，增加林農收益。

    講師介紹蜂巢內巢片密度，應隨氣溫略微調整及減緩寒害方式。（圖由林業保育署南投分署提供）

    講師介紹蜂巢內巢片密度，應隨氣溫略微調整及減緩寒害方式。（圖由林業保育署南投分署提供）

    透過專業講師講解，林農學員實地動手操作蜂巢整理。（圖由林業保育署南投分署提供）

    透過專業講師講解，林農學員實地動手操作蜂巢整理。（圖由林業保育署南投分署提供）

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