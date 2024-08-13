前南投縣長李朝卿貪污判450年！陳玉鈴批十惡不赦 藍議員促警惕

前國民黨南投縣長李朝卿貪污被判450年，民進黨南投縣黨部主委、縣議員陳玉鈴痛批李朝卿連救命錢也要貪，根本是十惡不赦。（記者劉濱銓攝）

2024/08/13 16:13

〔記者劉濱銓／南投報導〕前國民黨南投縣長李朝卿，任內藉颱風災修等工程貪污，收取回扣1274萬元，合併81案被判450年又4月確定，對此，國民黨南投縣議員要縣府警惕，民進黨南投縣黨部則痛批李「十惡不赦」，讓南投人蒙羞，希望縣府引以為鑑。南投縣政府則回應，該案已定讞，不予評論。

民進黨縣議員沈夙崢表示，李朝卿貪污的是災修經費，此事對南投是非常羞辱的事，尤其災修一旦被收回扣，施工品質一定會打折，若災修工程強度不符合標準，就無法保障人民安全，將讓民眾陷於每遇風災就受創的輪迴，並提醒縣府小地方也不能忽略，像先前縣府消保官也有詐領公款私用的情事，希望公家單位「勿以惡小而為之」，南投縣民也要睜大眼睛檢視政治人物，應選專業人士領導南投。

民進黨南投縣黨部主委、縣議員陳玉鈴指出，李朝卿連災修的救命錢也要貪，根本是十惡不赦，非常要不得，像這樣惡質的首長無所不貪，視法律為無物，讓南投人感到很丟臉，甚至被判刑450年，這要關幾輩子才關得完，希望縣府要引以為鑑，不能再發生，司法對於政治人物涉貪也要重罰、以儆效尤，才能讓民選首長不負選民託付。

國民黨南投縣議員林儒暘則說，不論是否為災修經費，所有公帑或公共工程經費都不能貪污，因為民選首長是受到選民託付為民服務，絕不能對公款上下其手，他尊重司法，並強調貪污是人的問題，像民進黨鄭文燦、民眾黨高虹安，希望政治人物不論黨派都要潔身自愛，縣府也要作為警惕，未來他也會加強監督，防止類似事件發生。

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