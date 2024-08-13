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    首頁　>　南投縣

    台14線埔里愛蘭路段刨鋪施工 13日起連3天夜間縮減車道

    南投埔里鎮南村里台14線51.8K至54K，13日至16日進行夜間施工交通管制。（圖由公路局埔里工務段提供）

    南投埔里鎮南村里台14線51.8K至54K，13日至16日進行夜間施工交通管制。（圖由公路局埔里工務段提供）

    2024/08/13 16:05

    〔記者佟振國／南投報導〕用路人注意！公路局埔里工務段預定今（13）日起一連3天進行南投縣埔里鎮南村里台14線51.8K至54K路面刨鋪施工，將於晚間8點至隔天清晨6點施工，屆時將縮減車道管制通行，提醒民眾行經施工路段減速慢行，或改道避開施工路段，埔里工務段表示，由於雨天會降低瀝青混凝土黏滯度跟溫度，影響路面品質，若遇降雨將順延施工。

    國道6號愛蘭交流道銜接台14線南村路段，為前往日月潭國家風景區、埔里市區的重要樞紐，為埔里交通樞紐與重要門戶，車流量大，為提升路面服務品質，公路局埔里工務段針對台14線51.8K（愛蘭交流道往埔里方向300公尺處）至54K愛蘭橋，擇要進行路面改善工程。

    埔里工務段表示，今天至16日（週五）進行夜間施工，從晚間8點至隔天清晨6點，分段進行路面刨鋪施工，採封閉一半道路施工、另一半則開放通行的「半半施工法」，由於施工路段本就車流量大，用路人務必配合現場交通管制，或提前改道避開施工路段。

    埔里工務段為控制路面品質，增加路面耐久性，不允許廠商雨天施工，主要考量雨天會降低瀝青混凝土黏滯度跟溫度，影響路面品質，原本上週就要實施夜間施工，但遇連續降雨而展延，若本週天候狀況不佳，遇雨即順延施工，工期可能會到本月底。

    埔里鎮台14線51.8K至54K路面刨鋪工程，禁止廠商雨天施工，主要考量雨天會降低瀝青溫度，影響路面品質，因此遇雨必須順延施工。（圖由公路局埔里工務段提供）

    埔里鎮台14線51.8K至54K路面刨鋪工程，禁止廠商雨天施工，主要考量雨天會降低瀝青溫度，影響路面品質，因此遇雨必須順延施工。（圖由公路局埔里工務段提供）

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