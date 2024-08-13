頂毒辣陽光 埔里社團法人南投縣蒙愛家庭關懷協會連續7年陪孩子用雙腳看見台灣

埔里鎮社團法人南投縣蒙愛家庭關懷協會暑假舉辦行腳活動，20多位學子展開為期5天的台東行，欣賞美麗「台東藍」。（圖由程惠君提供）

2024/08/13 14:53

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮蒙愛教會「社團法人南投縣蒙愛家庭關懷協會」，連續7年利用暑假規劃行腳活動，讓孩子利用雙腳走訪台灣多個縣市，今年暑假則是前往台東，5天將走上百公里，20多位就讀國中的孩子頂著烈日，儘管有人中暑、腳起水泡還是堅持下去，班主任程惠君表示，行腳過程中孩子不僅對台灣各地人文風情有更深認識，也從中學到相互鼓勵與扶持。

埔里鎮蒙愛教會921災後成立「社團法人南投縣蒙愛家庭關懷協會」，陪伴弱勢家庭國小、國中學童，不僅免費課後照顧，陪讀班更重視孩子們的品格教育，成立至今已經20多年，照顧逾2000名學子，頗獲好評。

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7年前「社團法人南投縣蒙愛家庭關懷協會」利用暑假期間規劃行腳活動，讓埔里的孩子能走出山城，到台灣各地見學，豐富自己的視野，這項活動也獲得愛心團體、人士贊助，連辦7年，已經走訪嘉義、台南、高雄、屏東等縣市，去年與今年則是安排台東行，去年4天，今年則增為5天。

班主任程惠君連續7年陪著孩子用雙腳看台灣，每天會擇定適合行腳的路線，平均都要走20公里以上，邊走邊認識地方的歷史、人文、風景等，不再只是搭車路過，對走過的地方有更深的認識，且本次隨行的3名助教，過去都是「社團法人南投縣蒙愛家庭關懷協會」照顧的孩子，願意回班當志工，其中1人是埔里分局鯉潭派出所的警員，特別請5天假，陪伴學弟妹一起行腳。

程惠君說，今天行腳隊伍抵達台東三仙台，孩子不單只走過特色跨海大橋，島上特殊的合歡洞等景點也不錯過，雖然東部的夏天動輒35度以上，走在豔陽下體感溫度更高，3天來同學有人中暑，趕緊刮痧、補充水份與電解質，有人走到腳起水泡、破皮，稍做治療後也是繼續行程，是體力、毅力的磨鍊，同學也學到相互鼓勵、扶持的重要，讓孩子們暑假的「台東藍」更美麗。

社團法人南投縣蒙愛家庭關懷協會的台東行腳，參訪多元的原住民傳統文化。（圖由程惠君提供）

頂著烈日行腳有人因此中暑，進行刮痧緩解，也成為行腳的印記。（圖由程惠君提供）

每天行走逾20公里，有人腳起水泡、破皮，治療後還是堅持行程。（圖由程惠君提供）

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