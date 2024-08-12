台14線埔霧公路觀音瀑布路段 突下「石頭雨」嚇壞用路人

台14線埔霧公路觀音瀑布路段大小石塊如雨般掉落路面。（民眾提供）

2024/08/12 16:45

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮台14線埔霧公路64K觀音瀑布路段上邊坡，昨（11）日晚間突然坍方落石，大小石塊如下雨般掉落路面，突如其來的「石頭雨」也嚇壞用路人，所幸及時閃停未釀成事故與人員傷亡，公路局埔里工務段研判山壁岩體風化破碎所致，今（12）日進行空拍檢視暫無立即危險，後續將進一步研擬相關防護機制。

台14線埔霧公路為埔里鎮、仁愛鄉重要道路，去年8月卡努颱風造成多路段路基掏空下陷、坍方落石，目前仍在進行復建，上月遇凱米颱風又釀零星災情，昨晚9點多於64K埔里觀音瀑布路段無預警落石，大小石塊如雨般掉落路面，像是下起「石頭雨」，夜間視線不良又位處彎道，還好用路人及時閃停，未釀成事故與落石砸車意外，但雙向交通一度中斷，公路局埔里工務段獲報立即調派保全人員至現場進行交通管制，調派重機具清除落石，昨深夜11點多完成清理恢復通車。

該路段過去也曾發生坍方落石，埔里工務段也設置警示標誌，提醒路過民眾要多加留意，針對昨晚的無預警坍方落石，工務段研判是邊坡岩體節理發達，經風化破碎，加上最近午後降雨多，邊坡含水飽和導致落石，今天已派員會勘，經使用空拍機檢視暫無立即危險，後續研究相關防護措施。

而昨晚落石發生當下，有駕駛為能快速通過，在相關人員未抵達前即自行搬除石塊，這様非常危險，工務段也呼籲民眾若發現落石，切勿自行清理，應待工程人員處理，以策安全。

台14線埔霧公路64K埔里鎮觀音瀑布路段，昨夜無預警坍方落石。（民眾提供）

台14線埔霧公路觀音瀑布路段坍方落石，埔里工務段進行雙向管制搶通。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法