行人優先！ 南投6/11-13大執法 嚴抓車輛路口不停讓

南投縣警方為維護行人安全，6月11至13日將大執法，屆時全縣重要路口將嚴格取締車輛不停讓。（記者劉濱銓攝）

2024/06/09 17:15

〔記者劉濱銓／南投報導〕為擺脫「行人地獄」交通環境，南投縣警方6月11日至13日，將在全縣各重要路口進行交通大執法，針對車輛於路口不停讓行人，以及無號誌路口未停車再開，違者汽、機車分別可處6000元、1200元罰鍰，警方呼籲駕駛遵守行人優先，以維護交通安全。

南投警分局表示，轄內重要路口包括家樂福商圈的南投市三和三路與公園街口、三和三路與中山南街口、育樂路與信義街口，以及名間鄉名間國小前路口等，屆時「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」將優先取締，其他市區道路同樣會不定期加強執法，降低行人事故發生率。

南投縣警察局則強調，除了南投市各大路口，另包括草屯鎮太平路與育英街口、埔里鎮中山路二段與北辰街口、竹山鎮集山路與前山路口，以及其他鄉鎮鬧區路口，11日至13日都會同步強力執法。

取締以車輛在行人穿越道距離行人一個車道寬約3公尺以內，以及前懸已進入行人穿越道上為認定基準，汽車不停讓依法處6000元、機車可處1200元罰鍰；另行經閃紅燈號誌路口，或有「停車再開」、「停」標字路口，若未完全停車再開者，汽車處1500元、機車處1200元罰鍰，呼籲駕駛應注意停讓行人，保障行人路權，避免荷包失血。

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