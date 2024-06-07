南投縣府未雨綢繆 與暨大簽署安置災民合作備忘錄

南投縣政府7日與國立暨南國際大學、水里龍江飯店簽署特殊收容安置處所合作備忘錄。（南投縣政府提供）

2024/06/07 19:42

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府鑑於災害發生時，孕婦、洗腎病患等需要醫療照護的災民，必須有臨時緊急安置場所，7日和暨南國際大學、水里龍江飯店簽署特殊收容安置處所合作備忘錄，暨大以安置仁愛烏溪線災民為主，信義濁水溪線災民安置則以龍江飯店為據點，產、官、學聯手防災，守護民眾生命安全。

簽署儀式由副縣長王瑞德、暨大學校長武東星、龍江大飯店經理林辰安簽定，將針對災變發生時需醫療照護的災民進行安頓，避免流離失所，王瑞德表示，南投縣信義鄉、仁愛鄉、鹿谷鄉、水里鄉因地形因素，颱風帶來的強降雨，常造成當地道路邊坡崩塌，土石樹木阻礙交通，成為孤島，洗腎民眾及孕婦因而無法出門看診，為提供預防性撤離特殊收容安置場所，縣府因而與暨大及龍江大飯店簽署合作備忘錄。

暨大校長武東星表示，颱風無法控制，但學校一定要做縣府的後盾，汛期期間，學校教職員會館、研究生宿舍等空間，約有20床可以提供給仁愛鄉等地需要的民眾，讓民眾得到溫暖照顧。去年卡努颱風，大雨重創仁愛鄉，暨大即曾緊急將研究生房間開放給災民使用，免費做為緊急安置與避難空間。

龍江大飯店經理林辰安指出，該飯店房間最大容量有50多間，約可收納100多人，天災發生後，旅宿業客人通常並不多，業者很樂意回饋地方，善盡社會責任。

南投縣衛生局長陳南松說，颱風豪雨天然災害發生後，道路易中斷受阻，民眾及孕婦可能無法及時就診，如能在發布汛期，便進行預防性撤離，對於洗腎和孕婦來說，可以得到及時照顧和支持，因為洗腎民眾每週約須洗腎3次，孕婦臨盆時，可能也會有緊急醫療需求，暨大及龍江大飯店提供臨時性的安置處所，可提供一個臨時且安全的庇護場所。

暨南國際大學將提供研究生宿舍，作為需要醫療照護的災民安置使用。（暨南國際大學提供）

暨南國際大學設有防災物資室。（暨南國際大學提供）

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