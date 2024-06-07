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南投巧克力咖啡節端午連假登場 馬來貘無人機煙火秀明首演

南投巧咖節端午連假登場，明（8）日晚間首場煙火秀演出。（南投縣政府提供）

南投巧咖節端午連假登場，明（8）日晚間首場煙火秀演出。（南投縣政府提供）

2024/06/07 08:57

〔記者張協昇、佟振國／南投報導〕端午節3天連假到來，第四屆南投巧克力咖啡節也將從明（8日）起至6月16日，於南投埔里福興溫泉園區登場，今年巧咖節除了可體驗乘坐電動自駕車、品嘗咖啡巧克力美食風味餐外，現場也安排有遊園車，載遊客賞遊花海樂園，明天開幕後，晚間則有首場結合「馬來貘、爽爽貓無人機」展演的煙火秀，以及在漫天星空下放映的露天懷舊電影院，讓遊客迎著夏夜涼風，在飄散著濃濃咖啡、巧克力香味中享受浪漫的夜晚！

南投縣政府觀光處指出，今年巧咖節在佔地6公頃的場域規劃15項主題特區，打造出大型樂園級的嘉年華活動，包含有坐落夢幻玻璃屋的精選品牌大道、南投巧咖館、精品風味館、台灣特選館以及品味南投館等5大主題展館，明天開幕後將由國姓鄉農會九二咖啡打頭陣，率領在地咖啡師指導手沖技巧，屆時可見千人齊聚沖咖啡的壯觀畫面，後天則推出花神咖啡風格日，現場規劃15款不同風格的花朵咖啡席，讓民眾可以在花香環繞的咖啡座席上、品嘗專屬咖啡師所手沖的南投好咖啡。

觀光處表示，咖巧節活動現場也規劃1.7公頃的彩色景觀花海以及馬來貘與爽爽貓燈組展出，讓遊客白天遊逛打卡拍照，也可體驗乘坐電動自駕車或搭遊園車遊園；晚間則有Forty顏世琳、台語金曲歌后曹雅雯等重量級歌手演出，每逢展期週末還推出「夜空煙火秀」，其中明晚與與6月15日加碼結合「馬來貘、爽爽貓無人機」展演，更多活動內容可上官網查詢

南投巧咖節活動代言人高曼容，展示主題日野餐包，邀請民眾一起來參加巧咖節。（南投縣政府提供）

南投巧咖節活動代言人高曼容，展示主題日野餐包，邀請民眾一起來參加巧咖節。（南投縣政府提供）

南投巧咖節活動，安排有遊園車載遊客賞遊景觀花海。（南投縣政府提供）

南投巧咖節活動，安排有遊園車載遊客賞遊景觀花海。（南投縣政府提供）

南投巧咖節端午連假登場，8日開幕安排千人手沖咖咖。（資料照）

南投巧咖節端午連假登場，8日開幕安排千人手沖咖咖。（資料照）

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