埔里大坪頂2大超商緊緊相連 其中1家店名讓在地人超親切
2024/06/06 15:12
〔記者佟振國／南投報導〕台灣的便利超商密度世界聞名，現在連偏鄉也不再是「超商沙漠」，南投縣埔里鎮合成里大坪頂蔬果專業區先有「全家」進駐，最近「7-ELEVEN」也來設點，而且2家超商就開在隔壁，形成正面交鋒，即有居民拍照PO網詢問「這様會不會有選擇障礙啊？」至於「小七」新門市就以當地產量全國第1的百香果命名，凸顯地方產業特色。
在台灣，連鎖便利超商越開越多，提供的服務也更加多元，幾乎涵蓋民眾的食、衣、住、行、育、樂等六大需求，不僅在都會區常有便利商店一條街，現在超商的競爭也延續至偏鄉，埔里鎮2大超商數合計近40家，原本合成里大坪頂「全家」搶先進駐，最近「小七」也來展店，地點就在「全家」隔壁，引起民眾討論。
民眾拍照PO網表示，不同超商開得近已不稀奇，現在是不是流行就開在隔壁，不囉嗦，就直接開戰的意思！有居民開玩笑「這様會不會有選擇障礙啊？」，也有人認為就交給市場機制決定，有比較、競爭，對消費者也是好事。
至於埔里鎮的百香果栽種面積、產量都是全國第1，主要都是集中在大坪頂，「小七」新門市即命名為「百香果店」，凸顯地方產業特色，早先「全家」則是將鎮內枇杷里的分店命名為「枇杷店」，水果變成店名，均有異曲同工之妙。