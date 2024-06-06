感謝垃圾減量幕後英雄 埔里公所端節前慰問弱勢資源回收戶

端午節將至，埔里鎮公所清潔隊關懷慰問弱勢資源回收個體戶，致贈白米等實用物資。（記者佟振國攝）

2024/06/06 13:58

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮推動垃圾減量，需要落實資源回收，資源回收個體戶也扮演重要角色，公所清潔隊特別在端午節前夕關懷弱勢資源回收戶，除了發放愛心物資，也進行環保衛生教育宣導，維護他們在工作上的安全，避免受傷或違法。

南投縣沒有焚化爐，垃圾處理問題讓各鄉鎮清潔隊非常頭痛，埔里鎮每天要處理50多噸的垃圾，為了能減少垃圾堆置的壓力，做好垃圾分類與減量就非常重要，鎮內也有弱勢邊緣戶透過資源回收工作補貼家計，對整體垃圾減量扮演重要角色，公所目前也列冊納管約50餘戶進一步輔導協助。

端午節將至，公所清潔隊今天慰問弱勢資源回收個體戶，致贈白米等物資，以及環保袋、斗笠等物品，清潔隊長陳俊宏表示，以往物資發放是在中秋節，縣府環保局今年提前至端午連假前發送，也透過公所了解資源回收個體戶的回收狀況，以及生活方面是否需要進一步協助。

除了愛心物資，公所清潔隊也加強回收個體戶的安全衛生宣導，包括物資收集堆置應避免孳生病媒蚊造成登革熱的危機，以及做好個人的安全措施，例如外出使用交通工具應戴安全帽，以及清晨、夜間視線不良時，應身著反光背心，提升安全。

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