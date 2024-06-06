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浪貓疑染狂犬病亡 南投家畜疾病防治所緊急送驗結果出爐

南投縣埔里鎮日前傳流浪貓疑染狂犬病死亡，南投家畜疾病防治所緊急送驗結果出爐，所幸為陰性。圖為示意圖，，非本新聞事件。（資料照）

南投縣埔里鎮日前傳流浪貓疑染狂犬病死亡，南投家畜疾病防治所緊急送驗結果出爐，所幸為陰性。圖為示意圖，，非本新聞事件。（資料照）

2024/06/06 10:35

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮日前傳出有流浪貓疑似感染狂犬病死亡，先前還曾咬傷替其治療的獸醫師，南投家畜疾病防治所接獲通報，除按標準程序申請獸醫注射狂犬病免疫球蛋白，也緊急將病死貓檢體送農業部獸醫研究所化驗，所幸結果呈陰性，但家畜疾病防治所強調南投縣仍為狂犬病疫區，呼籲民眾應避免接觸野生動物，並小心防範被貓、狗、猴子、蝙蝠等哺乳動物抓咬傷，家中犬貓寵物也應定期注射狂犬病疫苗，提高疫苗覆蓋率，防範狂犬病。

據了解，日前埔里鎮民眾拾獲1隻流浪貓，見其身體有躁動等不適症狀，懷疑可能染病，送往動物醫院診查治療，但過程中獸醫師不慎被咬傷，依規定通報家畜疾病防治所，並注射狂犬病免疫球蛋白。

但數日後民眾發現浪貓死亡進行通報，為確認是否感染狂犬病才導致死亡，家畜疾病所緊急將死貓檢體送農業部獸醫研究所進行化驗，也同步為獸醫師施打狂犬病疫苗，所幸檢驗結果出爐呈陰性，眾人才鬆一口氣。

家畜疾病防治所表示，台灣自1959年及1961年起不再有人與動物的狂犬病病例

但到了2013年7月確認國內野生動物感染狂犬病毒，包括鼬獾、白鼻心等野生動物，並將檢出狂犬病陽性動物之鄉鎮市區列為狂犬病風險地區，目前包括南投縣在內的多個縣市仍未解除，民眾應避免接觸野生動物，並小心防範被貓、狗、猴子、蝙蝠等哺乳動物抓咬傷，即使是家中寵物也可能被野生動物抓咬傷而有感染風險，飼主也要每年主動為家中飼養犬貓施打動物狂犬病疫苗，若未依規定完成狂犬病疫苗注射，將依動物傳染病防治條例處3萬元以上15萬元以下罰緩。

為加強防範狂犬病，飼主應定期帶家中犬貓寵物注射狂犬病疫苗。（資料照）

為加強防範狂犬病，飼主應定期帶家中犬貓寵物注射狂犬病疫苗。（資料照）

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