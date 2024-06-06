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首頁　>　南投縣

南投議長何勝豐建議竹山原第一公墓蓋殯儀館 願溝通地方意見

南投縣只有一座公立殯儀館，隨著國人葬儀習慣改變，早已不敷使用。（資料照）

南投縣只有一座公立殯儀館，隨著國人葬儀習慣改變，早已不敷使用。（資料照）

2024/06/06 09:54

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣只有一座公立殯儀館，隨著國人居住型態及葬儀習慣改變，殯儀館早已不敷使用，議長何勝豐即在議會要求縣府積極在各鄉鎮尋找合適地點蓋殯儀館，並建議縣府規劃利用竹山原第一公墓土地蓋殯儀館，強調若地方有意見他願意出面溝通、承擔。

何勝豐表示，南投縣目前只有一座位於南投市的公立殯儀館，隨著國人葬儀習慣改變，早已不夠使用，以竹山來說，鄉親有家人住生，都要跑到南投市等地辦喪事，相當不便，因此議會之前的會期，即曾提案要求縣府在各鄉鎮找尋合適地點蓋殯儀館，他認為如竹山已遷葬的原第一公墓土地，廣達20多公頃，附近居住的人少，即是合適地點。

何勝豐強調，當然蓋殯儀館這種鄰避設施，一定會引發地方反對，但這是對廣大公眾有益的事情，地方不蓋，縣府應自己規劃來蓋，以竹山原第一公墓土地來說，可選擇較上方不要靠近馬路的地方來蓋殯儀館，如果地方有意見，他願意出面溝通，承擔。

對此，南投縣政府民政處長林琦瑜表示，縣內殯儀館不敷使用，目前除原有縣立殯儀館修繕改善工程已完工，在現有殯儀館旁土地新建的殯儀館，目前工程進度也達44.77%，預定明年5月主體設施完工，最快明年底或後年上半年啟用，至於議長建議在竹山原第一公墓土地蓋殯儀館，將聽取地方意見後積極研議辦理。

南投縣新建殯儀館，預定明年5月主體設施完工，此為示意圖。（南投縣政府提供）

南投縣新建殯儀館，預定明年5月主體設施完工，此為示意圖。（南投縣政府提供）

南投縣議長何勝豐催生蓋殯儀館，表示地方有意見他願意出面溝通。（記者張協昇攝）

南投縣議長何勝豐催生蓋殯儀館，表示地方有意見他願意出面溝通。（記者張協昇攝）

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