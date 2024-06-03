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草屯商工阿嬤級畢業生 比同學拚命 錄取國立台北護理大學

國立草屯商工進修部畢業生劉粒（右3）有女兒女婿和外孫到場祝賀，校長張正彥（右1）也鼓勵她繼續完成大學的學業。（記者陳鳳麗攝）

國立草屯商工進修部畢業生劉粒（右3）有女兒女婿和外孫到場祝賀，校長張正彥（右1）也鼓勵她繼續完成大學的學業。（記者陳鳳麗攝）

2024/06/03 17:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立草屯商工進修部阿嬤級畢業生劉粒，獲得多個獎項並代表致謝詞，她強調，因家境不好國中畢業就必須工作養家，學歷不好始終無法升遷成為她心中的遺憾，到草商唸書後，自認記憶力不好，比同學加倍努力，不只順利畢業也錄取國立健康護理大學，用行動證明「活到老學到老」。

草屯商工下午舉行畢業典禮，畢業生中以代表進修部畢業生致感謝詞的劉粒最受矚目，55歲的她不只獲得多項畢業獎項，且3年成績始終維持商業經營科甲班的第一名，因此經由技職繁星推薦管道，已錄取國立台北健康護理大學的高齡健康照護系，她已決定要北上唸大學，實現自己唸大學的願望。

劉粒表示，因家境不好，加上長輩重男輕女，因此國中畢業就被迫外出工作，後來到醫院做行政工作，因為學歷不如人，一直無法升遷，加深「有機會一定要再唸書」的想法。

4年前離開職場後，因看到草屯商工進修部招生訊息，在兒女的鼓勵下選擇商業經營科就讀，自己是班上年紀最大的學生，一開始跟同學有代溝，感覺有點孤單，但在老師鼓勵下敞開心胸，慢慢地也跟同學培養出感情。

劉粒說，自認記憶力不好，因此不管寫作業、唸書，都比同學用了加倍的時間和心力，而有努力就有收穫，每次考試都是全班第一，也因為這樣的成績，得以錄取國立台北健康護理大學，未來會繼續接受挑戰，希望也能順利完成大學的學業。

國立草屯商工進修部畢業生劉粒（左2）代表進修部致謝詞，也拿到多個畢業獎項，女兒、女婿和外孫送花祝賀。（記者陳鳳麗攝）

國立草屯商工進修部畢業生劉粒（左2）代表進修部致謝詞，也拿到多個畢業獎項，女兒、女婿和外孫送花祝賀。（記者陳鳳麗攝）

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