埔里眾多白鷺鷥棲息樹林一夕間剷平惹議 縣府緊急要求停工

埔里鎮和平東路旁樹林，多年來每到春、夏季吸引鳥類棲息育雛，但最近整片樹林突然剷除傷及鳥類生態惹議。（李璟泓提供）

2024/06/02 15:37

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮和平東路一處樹林，最近有大量的鷺鷥築巢育雛，晨昏期間群鳥飛舞十分壯觀，但最近樹林一夕間被挖土機剷平，不僅打亂鳥類作息，不少鳥巢被毀，幼鳥失去成鳥與鳥巢庇護，性命堪虞，令愛鳥人士錯愕，認為此舉是趕盡殺絕，縣府農業處接獲民眾投訴，已緊急要求地主停工，待鳥類育雛期過後再施工。

埔里鎮和平東路鄰近盆地周邊淺山，沿路仍保有市區已為數不多的綠地空間，其中一處私人用地林木茂密，每年春、夏季吸引鳥類前往築巢育雛，常見有黃頭鷺、鷺鷥、夜鷺等，每天清晨成鳥飛出覓食，傍晚黃昏時分群鳥歸巢，吸引民眾駐足觀賞也拍照、錄影分享。

不過這片樹林最近突然有挖土機進駐剷平，令愛鳥民眾震驚，前往勘查了解發現許多鳥巢隨著樹木倒伏掉落在地，已經造成不小的死傷，成鳥因為找不到自己的孩子，也不斷在天空盤旋，令人看了不忍，也有人怒批挑在鳥類育雛期毀掉牠們的棲息地，無疑是趕盡殺絕。

縣府農業處接獲民眾投訴已介入處理，初步了解這塊私有土地吸引大批鳥類聚集，周邊居民有人不滿鳥類製造的聲音、排泄物而向地主抗議，地主才會進行整地清除，但因不了解鳥類育雛期又引發爭議，做與不做都被抱怨，地主也滿腹無奈。

農業處指出，現勘確認原本這片樹林以黃頭鷺棲息為主，目前估計數量仍有300隻，同時已救下約50隻雛鳥，雖然黃頭鷺非保育類野生動物，但正值育雛期，經與地主說明溝通，地主也能理解，配合暫停施工，等繁殖期後再行施工整地。

埔里鎮和平東路樹林吸引鷺鷥等鳥類棲息育雛。（吳姓民眾提供）

埔里鎮和平東路的私有地樹林近期整地剷平，讓鳥類突然失去棲息育雛之地。（吳姓民眾提供）

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